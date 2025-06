¿Fin a los guetos verticales? Winter propone ley para regular densidad urbana y frenar construcción de mega edificios

En Estación Central, una de las comunas que presentan la mayor cantidad de los denominados mega edificios o guetos verticales, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, presentó su propuesta de regulación de la planificación urbana para frenar la construcción de este tipo de edificios de gran altura con alta concentración de departamentos.

Winter indicó que “las personas que viven aquí no tienen derecho ni al sol, porque a esta calle no le llega nunca el sol. Tampoco tienen el equipamiento adecuado. Todo esto pasa porque aquí no hubo planificación desde el municipio o desde el Estado” y recordó que “fue un alcalde de derecha, Rodrigo Delgado de la UDI, quien permitió esto. Le importó más el bolsillo de las inmobiliarias que las condiciones de vida de la comuna. Se necesita regulación y planificación del Estado y se necesitan reglas claras”.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, evidenció el problema urbano y social que se vive en su comuna al señalar que “en esta calle, Conde del Maule, hay 16 mil personas. O sea hay comunas en la Región Metropolitana que tienen menos habitantes que esta calle”.

Agregó que “en la comuna nos faltan siete mil metros cuadrados de áreas verdes y se han construido más de 100 edificios de gran altura. Otro ejemplo es calle Ecuador esquina Maria Rosa Velásquez, donde en una manzana viven 20 mil personas, el 10% de toda la comuna".

La propuesta del candidato contempla un proyecto para una Ley Nacional de Regulación de Densidades Urbanas, “cuyo objetivo es poner fin definitivo a los mega edificios, prevenir el hacinamiento y garantizar ciudades habitables, integradas y con acceso equitativo a servicios básicos”.

Los principales puntos de la normativa son derecho a la vivienda y a la ciudad en la Constitución; creación del Observatorio Público de Planificación y Desarrollo Urbano; reducción de plazos y financiamiento para planes reguladores; y ciudades habitables y resilientes.