Gobierno publica decreto que crea comisión para analizar ingresos tributarios y Kast definirá sus integrantes

Cumpliendo con lo anunciado a fines de enero, el Gobierno a través del ministerio de Hacienda emitió un decreto publicado hoy en el Diario Oficial que crea la “Comisión Asesora Ministerial para el Análisis y Estudio de la Recaudación Tributaria No Minera del Impuesto a la Renta”, la cual deberá emitir en un plazo de tres meses desde su constitución un informe con conclusiones y propuestas.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}} El Gobierno justifica la creación de la comisión ante un escenario donde los ingresos tributarios no mineros, como fracción del producto interno bruto (PIB), no han presentado un crecimiento desde el año 2018, a pesar de modificaciones tributarias que han buscado incrementar la recaudación y donde “el impuesto de primera categoría en el régimen general de impuesto a la renta, en particular, ha dado muestras de una menor recaudación como porcentaje del producto interno bruto, disminución que podría implicar un cambio estructural”, según se lee en el mismo decreto.

La Comisión estará integrada por cinco integrantes que designará el futuro Gobierno de José Antonio Kast, a través de decreto exento dictado dentro de los 45 días siguientes a la total tramitación. Su conformación deberá integrar a destacados profesionales expertos en materias macroeconómicas, tributarias y/o de política fiscal.

Acuerdo Grau-Quiroz

La creación de la comisión fue uno de los temas abordados hace una semana por los ministros de Hacienda, Nicolás Grau y su sucesor, Jorge Quiroz, en el marco de las coordinaciones para el traspaso de funciones.

El grupo será de carácter consultivo y multidisciplinario, cuya finalidad es asesorar al ministerio de Hacienda “con la realización de un análisis y estudio de los ingresos tributarios relacionados a primera categoría no minera que abarque el periodo 2017-2025 y pueda determinar si estamos frente a cambios que afecten, de forma temporal o permanente, a la estructura de los ingresos tributarios, sus causas y eventuales planes de acción”.

Asimismo, la Comisión constituirá una instancia de coordinación público-privada, cuya

Entre las funciones de la comisión se cuenta efectuar un diagnóstico “respecto de las causas por las cuales el impuesto de primera categoría declarado por los grandes contribuyentes, en particular, ha dado muestras de una menor recaudación como porcentaje del producto interno bruto, disminución que podría implicar cambios que afecten, de forma temporal o permanente, a la estructura de los ingresos tributarios”.

La Comisión podrá invitar a participar a autoridades y a funcionarios de la Administración del Estado, así como a representantes del sector privado y de la sociedad civil, expertos y personalidades de reconocida trayectoria en el ámbito académico, científico, político y social.

La Comisión funcionará por un período de seis meses desde que se encuentre constituida, y deberá emitir un informe a los tres meses desde que se encuentre constituida.

El referido informe deberá incluir los principales resultados del análisis desarrollado en ese período, las conclusiones arribadas y las propuestas que surjan de conformidad a sus funciones. El informe de que trata el párrafo precedente, a petición del ministro de Hacienda, será expuesto por la comisión a las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras del Congreso Nacional.