Futuro Gobierno comienza a apretar el cinturón: instruye reducir al menos 15% de gasto en gabinetes

Circular fija que desde el 11 de marzo el gasto del equipo ministerial deberá ser menor al actual e incluirá a todos sus integrantes, desde jefe de gabinete hasta asesores.

A menos de un mes del cambio de mando, el equipo de instalación del Presidente electo, José Antonio Kast, comenzó a fijar las primeras reglas presupuestarias para las futuras autoridades.

Mediante una circular titulada “Lineamientos para la conformación de gabinetes”, que habría sido enviada esta semana a ministros y subsecretarios ya designados, la Oficina del Presidente Electo (OPE) estableció que el gasto total en los gabinetes ministeriales -incluyendo el gabinete del ministro y respectivas subsecretarías- deberá ser, al menos, 15% inferior al de las carteras durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

Por lo mismo, se definió que, aunque estos días resulta complejo determinar con precisión la holgura total de recursos disponibles -tanto en cupos como en montos-, esa cifra podrá establecerse con mayor exactitud durante las reuniones de traspaso. En dichas instancias, se compararán antecedentes para dimensionar y cuantificar el ahorro.

Tras las conversaciones sostenidas en las últimas semanas entre ministros entrantes y salientes -y de cara a las bilaterales que continuarán la próxima semana, como el caso de Hacienda-, la instrucción de la circular ha sido clara: “Que las autoridades pregunten cuántos asesores existen actualmente en los gabinetes y que presentarán su renuncia al 11 de marzo”, explicó el informe.

El propio documento enfatizó que ese 15% de menor gasto es un mínimo y, en ningún caso, un máximo. “Siempre se recomienda que el gasto sea menor considerando la situación de estrechez fiscal”, señala la circular.

El instructivo, de cuatro páginas y estructurado bajo ocho lineamientos, establece que el cálculo del gasto deberá considerar a todas las personas que integren el equipo ministerial, incluyendo jefe de gabinete, encargados de prensa y asesores, cualquiera sea su modalidad contractual: planta, contrata u honorarios.

“La remuneración del jefe de gabinete en ningún caso puede superar la remuneración del subsecretario”, consignó.

Austeridad

Este es un tema que se enmarca en el sello de austeridad que el nuevo Gobierno pretende instalar desde el 11 de marzo, fecha en que también entrará en vigencia el nuevo sistema de remuneraciones establecido en el artículo 38 bis de la Constitución.

Desde el entorno de Kast explicaron que la directriz apunta a adecuar las estructuras de los gabinetes al nuevo marco normativo y a racionalizar las dotaciones.

Varias fuentes señalaron que desde “La Moneda chica”, han transmitido encarecidamente que la austeridad debe ser una de las prioridades en la instalación y que hay instrucciones de bajar al máximo posible los gastos.

En ese contexto, establecen que previamente “los asesores principales o estratégicos deberán contar con autorización de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y de la comisión correspondiente”.

En cuanto a las remuneraciones, la circular fija criterios para la designación de jefes de gabinete, cuyos sueldos deberán definirse según competencias, perfil profesional y experiencia.

Dada la responsabilidad administrativa del cargo y su eventual rol de subrogancia, se indica en la minuta que “las personas contratadas en la planta de exclusiva confianza y la contrata deben ceñirse por las restricciones establecidas en los DFL que crean las plantas de los ministerios, lo que se puede encontrar en el marco normativo de los ministerios”.

El instructivo también incluye una tabla referencial que fija rangos salariales para los equipos de gabinete como porcentaje del sueldo de la autoridad respectiva. Dicho porcentaje varía según nivel de estudios -técnico, profesional o con postgrado- y años de experiencia previa (ver tabla).

Funciones críticas

Aunque en campaña el equipo entrante ya había anunciado un control riguroso “despacho por despacho”, el instructivo puso foco especial en las llamadas funciones críticas, que son asignaciones adicionales que pueden recibir directivos, profesionales o fiscalizadores cuando cumplen labores consideradas clave para el funcionamiento del ministerio o servicio.

En ese marco, se instruye que, al asumir, las autoridades revisen quiénes están recibiendo hoy este beneficio y evalúen si corresponde mantenerlo o reasignarlo.

El documento señaló que estas asignaciones deben usarse de manera justificada, de acuerdo con el perfil del funcionario y las necesidades reales de la institución.

Además, advierten que la Dipres podrá revisar estos pagos e incluso eliminarlos si no se ajustan a funciones efectivamente relevantes.

Esta directriz se conoce en un contexto en el cual varios ministros y subsecretarios aún no han terminado de conformar sus equipos, teniendo la segunda quincena de febrero como período clave para las definiciones.

Así, de acuerdo con la circular, “antes del ingreso al Gobierno el 11 de marzo, los ministros deberán enviar un reporte excel con los asesores de gabinete que ingresarán con ellos al Gobierno. Este reporte se repetirá nuevamente entre marzo y abril”.