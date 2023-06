Jaime González, jefe de la Unidad Legislativa de Ideas Republicanas: “Es un discurso que no tiene definidas magnitudes de gasto”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Luego del discurso del presidente Gabriel Boric, el jefe de la Unidad Legislativa de Ideas Republicanas, Jaime González, reflexionó sobre los anuncios -y la falta de algunos- que hizo el mandatario ayer en Valparaíso.

“El gran ausente del discurso del Presidente de la República es un plan de inversión de infraestructura pública”.

- ¿Cuál es la lectura general que hace del discurso?

- La palabra homicidio, la mencionó tres veces. La palabra delincuencia, 20. Narcotráfico, dos. Sin duda que el foco no estuvo en lo que hoy día a la ciudadanía más le afecta.

Después, él habló de que en el Chile de hoy hay que tener confianza en uno mismo. Y yo creo que esto no es solamente un tema de confianza, sino que es un tema que uno tiene que trabajar, de que va a llegar a las metas confiadamente. Uno no puede esperar que la confianza se baste a sí misma. Uno tiene que presentar proyectos de ley que promuevan políticas públicas.

- ¿Cuáles fueron los puntos más importantes?

- Es positivo que haya destacado la labor de autoridades anteriores. Destacó, por ejemplo, el manejo de las autoridades de salud en pandemia; destacó cuando hizo mención al Ministerio de la Mujer, a ministras de gobiernos que no eran de su sector. Sin duda que eso se valora.

- ¿Echó de menos algo?

- Yo creo que el gran ausente del discurso del Presidente de la República es un plan de inversión de infraestructura pública. Cuando este período presidencial termine y uno tenga que ver cuáles fueron las grandes obras que se comenzaron a construir y que se inauguraron, yo creo que va a quedar una sensación de gusto a poco.

- ¿Cree que se logró hacer eco de las preocupaciones de la gente?

- No, porque el discurso en ese sentido es bastante impreciso, es poco claro. Es un discurso que no tiene definidas magnitudes de gasto, presupuesto, no hay claridad (...) Sin duda que seguridad es un gran tema hoy día y salud. No tienen un énfasis importante en el discurso, más allá de cuestiones que son generales o espacios comunes, uno esperaría un poco más de precisión, con respecto a que “vamos a hacer tal cosa y vamos a tener tal tiempo”.

- En seguridad, ¿son suficientes las medidas anunciadas?

- Hay imprecisiones respecto de la implementación del estado de excepción. Uno hubiese esperado de La Araucanía un poco más de certeza, de recursos, de anuncios más concretos. Lo mismo en materia de cierre de fronteras. E insisto que el discurso estuvo lleno de espacios comunes con un listado de proyectos o de anuncios, pero bastante impreciso en ello. Le faltó bajada de presupuesto, definir magnitudes.

- Sobre el llamado a avanzar en materia de pensiones. ¿Cree que se logre? ¿Los republicanos están disponibles?

- Voy a ser majadero sobre este punto, en el sentido de que hubo un llamado del Presidente a una reforma de pensiones, lo dijo en varias oportunidades, pero ¿sobre qué texto? ¿Sobre qué reforma? ¿Sobre qué acuerdo? De nuevo, fue impreciso.

El ánimo de parte nuestra siempre está en discutir los proyectos de ley, pero nosotros sin duda que lo hacemos de buena fe y nosotros también esperamos eso de la contraparte.

- ¿El tono del discurso va a lograr un punto de inflexión en el tema tributario?

- ¿Es esta la oportunidad? ¿Para qué se requiere esta recaudación? El Presidente ya anunció que es para pagar la deuda de los profesores. La pregunta es si eso es lo que Chile necesita para aprobar una reforma tributaria ¿Queremos una reforma tributaria para eso o queremos una para otras cosas también?