Kast y Fujimori comparten idea de revitalizar la Alianza del Pacífico y el mandatario chileno confirma asistencia a cambio de mando en Perú
Ambas autoridades dialogaron en videollamada y coincidieron en la importancia de impulsar la integración económica y la proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.
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El Presidente de la República, José Antonio Kast, sostuvo una videollamada este viernes con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, oportunidad en la que la felicitó por su reciente triunfo electoral y confirmó que asistirá al cambio de mando programado para el 28 de julio en Lima.
Durante el diálogo, ambos líderes reafirmaron el compromiso de Chile y Perú de continuar fortaleciendo la histórica relación de amistad, profundizando la cooperación bilateral y promoviendo un mayor intercambio comercial y de inversiones.
Asimismo, coincidieron en la importancia de retomar y revitalizar la Alianza del Pacífico como un mecanismo clave para impulsar la integración económica, el comercio, la inversión y la proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.
En materia de seguridad, el Presidente Kast y Fujimori intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos comunes que enfrentan ambos países en materia migratoria y la necesidad de fortalecer la coordinación para combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas que afectan la seguridad de sus ciudadanos.
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