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Julio Velarde acepta propuesta de Keiko Fujimori para seguir al frente del banco central de Perú

El economista preside el ente emisor desde 2006 y, de ratificarse su continuidad en el Congreso, seguiría en el cargo por otros cinco años.

Por: Gestión, Perú

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 18:43 hrs.

Perú Keiko Fujimori Banco Central Economía latinoamericana internacional
<p>El líder del BCRP, Julio Velarde, junto a la Presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori.</p>

El líder del BCRP, Julio Velarde, junto a la Presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori.

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