Julio Velarde acepta propuesta de Keiko Fujimori para seguir al frente del banco central de Perú

El economista preside el ente emisor desde 2006 y, de ratificarse su continuidad en el Congreso, seguiría en el cargo por otros cinco años.

Julio Velarde, el actual titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), ocupa el cargo desde el 2006 y, tras conversar con la Presidenta electa, Keiko Fujimori, el economista se quedaría en el cargo cinco años más.

A finales de junio, Velarde había sido consultado sobre su continuidad. Al respecto, mencionó: "Antes me inclinaba más a dejar el cargo, hace un par de meses. Probablemente, con varios candidatos (presidenciales) no habría aceptado quedarme bajo ninguna circunstancia, pero si me lo ofrecen tendría que pensarlo (…) No estoy esperando que lo hagan”.

El ofrecimiento llegó. Fujimori puso el tema sobre la mesa, Velarde aceptó.

“En el nuevo sistema bicameral (del Congreso), se ratifica que la Presidenta de la República invita y proponga a cuatro miembros del directorio del BCRP de nuestro país y dentro de esos se proponga a quien va a presidir (al ente monetario). En el caso del Perú, y como es de público conocimiento, las cifras del manejo de la inflación y de estabilidad monetaria son muy exitosas. Eso se debe a la labor de un gran hombre sentado aquí a mi lado. Por eso he querido venir a pedirle que nos pueda acompañar cinco años más. Esa noticia, que espero pueda darla hoy o en los siguientes días, va a ser saludada por los peruanos y por las entidades financieras”, dijo Keiko Fujimori desde el BCRP en conferencia junto a Velarde.

Ante ello, Velarde respondió que aceptaba la propuesta. “Me siento honrado por el pedido que me ha hecho y en otras circunstancias no hubiera aceptado. Acepto con el mayor gusto y pienso dedicarme lo máximo posible a poder cumplir con la tarea que me está encargando. Muchas gracias Keiko”, apuntó.

Vale recordar que según el artículo 86 de la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, el BCRP está gobernado por un directorio compuesto por siete miembros en total. El jefe de Estado, con el acuerdo de su Consejo de Ministros, designa a cuatro de los siete directores, siendo uno de ellos el titular del banco.

Para que el presidente del BCRP asuma formalmente el cargo, su designación debe ser ratificada por el Congreso de la República. Es el mismo Parlamento el que se encarga de elegir directamente a los tres miembros restantes del directorio.

Cabe destacar que Velarde es considerado por analistas y actores del mercado como uno de los anclas de la economía peruana, que ha destacado por su resiliencia en medio de una persistente incertidumbre a nivel político.

Recientemente, el economista planteó que en el país vecino “la parte monetaria está fuerte, pero un fisco débil es una amenaza, no inminente, pero debilita a futuro” la economía.