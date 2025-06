Landerretche arremete con dureza contra el FA y señala que en caso que la derecha vuelva al gobierno: "Quiero ver si no convierten el país en un maldito infierno"

Si bien el economista Óscar Landerretche señaló que apoya a la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, pero no se incorporará a su comando, su opinión ha demostrado calar hondo entre el resto de los candidatos de la primaria oficialista, al afirmar que no respaldará a otro que resulte vencedor de cara a las elecciones presidenciales de octubre

El profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile señaló en entrevista con radio Infinita que su decisión de apoyar a la carta presidencial del PPD radica en que “es muy importante reconstruir algo que se parezca a lo que fue la Concertación, una centroizquierda socialdemócrata progresista. Y la manera es hacer que le vaya lo mejor posible a la candidatura de Carolina Tohá”.

Entrando en los pronósticos de lo que podría pasar en la primaria oficialista, el expresidente de Codelco indicó que “me temo que puede haber una derrota muy sustantiva si ella no es la candidata en primera vuelta”, en alusión a Tohá.

El economista afirmó que existen claras diferencias entre los candidatos del oficialismo y que “me cuesta identificar el proyecto del Frente Amplio como uno socialdemócrata y creo que ellos mismos dirían que no”.

Su mirada de Boric y el FA

El académico también se refirió a lo que cree será el comportamiento del Presidente Gabriel Boric cuando deje La Moneda, señalando que “creo que va a ser interesante observar al Presidente cuando sea expresidente”, explicando que “cuando alguien se comporta de una manera por 15, 17 años y después por dos se comporta de otra manera, bueno, está bien, es un avance, pero quiero ver, pago por ver”.

Cuando se le preguntó su parecer sobre lo que debiera ser el comportamiento del parte del Frente Amplio de llegar a perder el Gobierno a menos de la derecha, planteó que “me gustaría que si hay un Gobierno de derecha traten de no derribarlo” y agregó “convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesia. Quiero ver eso. ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No, no estoy convencido. Entonces, claro, yo tengo cierto nivel de escepticismo”.

Cabe señalar que esta semana Landerretche, en conversación con La Segunda, informaba que apoyaba a Tohá y no garantizó respaldos a otra candidatura que resulte vencedora en la primaria. "A estas alturas de mi vida y con el comportamiento que ha tenido gente en política, olvídense de los cheques en blanco. Cuando uno se ha portado mal, se ha equivocado y hecho tantas tonteras tantas veces, como las de los últimos años, no hay cheques en blanco", indicó.