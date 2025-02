Marcel blinda a la directora de Dipres ante solicitudes de su salida del cargo

Las críticas hacia la gestión de la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, se tomaron el primer día hábil luego de que la madrugada del sábado el Ministerio de Hacienda y dicha repartición dieran a conocer que el Fisco chileno incumplió su meta de déficit efectivo, que el año pasado fue un 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB), casi un punto peor a la estimación más reciente del Gobierno.

Esto llevó a una nueva ofensiva de parlamentarios de la oposición para solicitar la renuncia de la ingeniera, ante errores de estimaciones que han derivado en un deterioro de las finanzas públicas mayor al estimado.

Este lunes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió en defensa de la titular de la Dipres, señalando que la ingeniera se ha “dedicado durante todo el año a tratar de recuperar y revertir ese efecto”.

“Gracias a eso, se logró revertir la mitad de lo que era el efecto de la diferencia del resultado de la Operación Renta y en los menores ingresos del litio”, agregó la autoridad, en el marco de una actividad para dar a conocer la renovación de la Estación Mapocho para albergar la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest en marzo.

De la mano de la menor recaudación de impuestos en el proceso de declaración anual, el secretario de Estado sostuvo que existieron diferentes aristas que se “pueden mejorar y donde detectamos deficiencias (...). Yo creo que no hay nadie más que durante este período no se haya preocupado por revertir esta situación que la directora Martínez”.

Con respecto al ajuste del gasto en proceso para este año, cuya cuantía aumentó de US$ 600 millones a US$ 700 millones, el ministro explicó que eso “muchas veces ha implicado quejas de distintas instituciones, pero ella ha hecho este esfuerzo con la máxima rigurosidad posible”.

Sobre lo anterior, Marcel se mantuvo en la línea y defendió a la directora de Presupuestos, aclarando que cuenta con “un compromiso y una capacidad que necesitamos para lo que viene en términos de recuperar la convergencia de la política fiscal”.

Malestar por déficit

Para el ministro de Hacienda, es importante entender que las cosas que pasaron se deben corregir y ”fortalecer la gestión de las finanzas públicas (...). Yo creo que la directora de Presupuestos es una persona que ha demostrado el máximo compromiso en todas esas dimensiones”.

De todas maneras, Marcel sinceró su malestar por el incumplimiento de las metas presupuestarias, las cuales calificó de “importantes” en su magnitud.

“Lamentamos profundamente este incumplimiento de las metas fiscales. Para mí como ministro de Hacienda en particular, que he trabajado muchos años en temas de política fiscal, no cumplir con una meta fiscal es una causa de preocupación”, dijo la autoridad.