Matthei detalla 14 medidas para frenar “despilfarro” en el Estado y combatir la corrupción: “No más pitutos ni mal gasto, porque plata hay”

La candidata presidencial de Chile Vamos señaló que no descarta suprimir ministerios: “No diré cuales, pero ministro de vocería no se requiere ni Segpres. Uno podría tener un ministerio de Exportaciones. Ahí uno puede ahorrar”.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, detalló las 14 medidas con las cuales espera enfrentar el aumento del gasto en el sector público y combatir la corrupción, afirmando que “no más pitutos ni mal gasto, porque plata hay”.

En una actividad de campaña en San Miguel, señaló que para enfrentar “un Estado sobre endeudado y con un déficit histórico, proponemos ahorrar US$ 6.000 millones en cuatro años”.

La exministra explicó que “en los primeros 100 días vamos a tener listo el mecanismo para supervisar las compras públicas. Con eso ahorramos US$ 500 millones al año”. A eso se suman otros US$ 500 millones al año por control a las licencias médicas falsas; y otros US$ 500 millones en recortes de contrataciones en el Estado para completar los US$ 1.500 millones anuales por cuatro años.

“Es algo perfectamente posible de hacer y lo vamos a hacer rápido, porque Chile se está endeudando más allá de lo que es prudente”, manifestó la exalcaldesa de Providencia.

A lo anterior Matthei sumó la eventualidad de fusionar o eliminar algunos ministerios. “Eliminarlos demora bastante, por eso nombrar a un mismo ministro en dos ministerios e ir luego disminuyendo, o un triministro. Pero para poder hacer un corte rápido, lo que se requiere es actuar vía reglamento y nombrar un solo biministro, no diré cuales, pero veremos cuáles tienen sinergia. Ministro de vocería no se requiere ni Segpres. Uno podría tener un ministerio de exportaciones. Ahí uno puede ahorrar”.

Entre las medidas anunciadas, señaló que “el que robe o malgaste tiene que devolver casa peso y nunca más puede trabajar en el Estado o presentarse a ninguna elección popular” y celebró el trabajo que está haciendo al Contraloría General de la República: “Le entregaremos más dinero y facultades, lo está haciendo muy bien, se necesita que a la Contraloría se le tenga miedo en la administración pública”.

Matthei también señaló que se reforzará el control sobre los gastos reservados: "Los gastos reservados no son secretos y se va a dar cuenta de cada peso ante la Contraloría y transparencia total en fundaciones y en compras públicas, porque hemos detectado que algo que vale 100, a veces se compra a 200. Vamos a tener un método que estamos afinando para hacer todo el cruce de las compras públicas de la misma manera en que Contraloría ha hecho el cruce entre viajes al extranjero y licencias médicas, para parar la corrupción en compras públicas, porque hay mucho dinero ahí que hay que ahorrar”.

Las medidas anticorrupción

Disponer urgencia al proyecto “antipitutos” de Chile Vamos. Regular la contratación de parientes directos en el Estado. El nepotismo será causa de cesación inmediata. Si alguien que trabaja en el Estado roba, queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Transparencia total para fundaciones y ONGs que reciben recursos públicos, con mayor fiscalización en el gasto. “Caso Procultura no se repite”, señalan en el comando. Se podrá levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción, con autorización judicial, en menos de 24 horas. Se reducen los gastos reservados y serán auditados por la Contraloría. Más fuerza a la Contraloría para fiscalizar como corresponde los $ 88.000 millones de millones del Presupuesto nacional, regional y los municipios. Todos los contratos públicos deberán ser publicados y auditables por la ciudadanía.

Las medidas para reducir el gasto