Ministra de la Defensa descarta desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Este martes, la ministra de la Defensa, Maya Fernández, aseguró que no hay desfinanciamiento en las Fuerzas Armadas. Esto, luego que el comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, asegurara que los recursos sólo alcanzan para financiar el 23% de los soldados de la institución.

“Yo descarto totalmente el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas, todo lo contrario, hemos ido recuperando”, dijo la ministra durante una entrevista en radio Duna.

Fernández precisó que cerca del 85% del presupuesto de defensa apunta al pago de remuneraciones, por lo que todos los proyectos relacionados con capacidades estratégicas “no son parte del presupuesto”.

Asimismo, explicó que el porcentaje mencionado por el comandante en Jefe del Ejército, está relacionado con la conscripción de soldados de tropa.

“Hacienda financiaba un número de conscriptos y de soldados de tropa profesionales y no los llenábamos. No es que faltara presupuesto, es que no éramos capaces de llenar el contingente”, detalló Fernández.

Al ser consultada sobre la Ley de Infraestructura Crítica -que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública-, la ministra aseguró que “existe mucho consenso respecto del proyecto (...) el paso siguiente es ver las indicaciones y buscar la mejor redacción para poder abordarlas a la brevedad”.