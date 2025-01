Ministra Fernández descarta renunciar y asegura que no recibió “ningún peso” en fallida venta de casa de exPresidente Allende

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, afirmó que no recibió ningún dinero por la fallida venta de la casa de su abuelo, el exPresidente Salvador Allende, que el Gobierno buscaba adquirir para transformarla en museo, y aseguró que no participó tampoco en ninguna reunión al respecto porque existía un mandato a un abogado quien estaba a cargo del proceso.

Fernández, que citó a una conferencia esta tarde a pocas horas de viajar junto al Presidente Gabriel Boric a una gira por el Biobío, explicó que “el viernes se tomó una decisión de no continuar con el proceso de compra de la casa de mi abuelo y como familia apoyamos esa decisión”.

Sostuvo que “este proceso no fue concluido, no hubo traspaso de nada, nunca ha habido traspaso de recursos. Yo jamás desde que murió mi madre y heredé, junto a mi hermano, parte de la vivienda, jamás he recibido un peso”.

Consultada por su responsabilidad al cometer una infracción a la Constitución por firmar un contrato con el Estado siendo ministra, indicó que “siendo ministra de Defensa no podía estar en el proceso, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, nunca participé de reuniones y tampoco estuvo involucrado el equipo del Ministerio de Defensa”.

Respecto a si ha pensado en renunciar, como lo solicita parte de la oposición por infringir la Constitución, dijo que “yo estoy acá porque me ha nombrado el Presidente y estaré hasta que él lo decida”.

Dijo que luego de todo lo que ha sucedido “siempre uno puede hacer autocrítica respecto a los procesos” y sobre a la responsabilidad política que solo fue asumida por la renuncia de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, dijo que “jamás me voy a referir a decisiones que corresponden al Presidente”.