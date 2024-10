Representantes de PC y UDI respaldan eventual cambio de gabinete en el Gobierno

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, ha fijado posición sobre el posible cambio de gabinete y la salida de ministros del PC para lanzar candidaturas parlamentarias de cara a 2025.

“Si el Ejecutivo ha decidido dar libertad a uno de los nuestros, lo tomaremos bien”, dijo este miércoles durante una entrevista en radio Duna.

Carmona explicó que “la tarea en el Ejecutivo o en el legislativo tiene unos desafíos parecidos desde el punto de vista de políticas de Estado. Entonces, hay gente con una amplia capacidad en la tarea pública de resolver legislación o políticas públicas. Todo eso hace que sean personas con altísimo ranking”.

En la misma línea, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) dijo en radio Pauta que "tiene que haber un cambio de gabinete y un cambio de discurso real".

El parlamentario apuntó que el cambio de gabinete debe ser profundo. “Que incluya no solo a la ministra (Carolina) Tohá y al subsecretario (Eduardo) Vergara, que a esta altura se hace evidente, sino que haya una nueva forma de entender el trabajo que está realizando el Ejecutivo”

Al ser consultado sobre el cambio de discurso del Gobierno, Coloma explicó que “la reforma al sistema político no aguanta más. Y aquí el Gobierno tiene una responsabilidad y no puede seguir intentando tapar el sol con un dedo y defendiendo un par de votitos con tal de no realizar esta reforma”, dijo.