Rector de USS aclara que Cubillos cumplía papel de coordinadora y en estudios: "Hay un error en que eso haya sido un contrato como académica"

El rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, se refirió este jueves a la polémica sobre el escrutinio a la casa de estudios tras conocerse el sueldo percibido por la actual candidata a alcadesa de Las Condes y exministra de Educación, Marcela Cubillos, y precisó que no se desempeñaba como académica.

"Se consideró por autoridades de la universidad, en ese momento, que era conveniente tener una persona por las características de Marcela Cubillos. Yo creo que hay un error en que eso haya sido un contrato como académica, pero eso pasó. Ella tenía un trabajo, que lo hizo, como coordinadora de publicaciones y trabajó haciendo estudios", dijo el rector durante una entrevista en Tele13 Radio.

“En el mundo académico, el tema de qué es investigación tiene unas características bien especiales. Que se diga que alguien es investigador o investigadora y no hace eso (...) molesta”, agregó.

¿Quiénes son los dueños de la Universidad San Sebastián?

Al ser consultado sobre el sueldo de $17 millones de pesos de Cubillos, reconoció que “cometí un error por omisión porque no tomé la lista de remuneraciones. Hubiera saltado de inmediato una diferencia y una remuneración de ese nivel”.

Asimismo, aclaró que “cuando se habla de un generalizado 'subsidio' a personas que están en la universidad y que no hacen su trabajo, eso no es cierto. Es un caso único el de Marcela Cubillos, que ha sido súper explicado; todo el resto de la universidad actúa dentro de bandas salariales que tienen que ver con el contexto”.

Alejandro Pérez, socio de la U. San Sebastián: “El caso de Marcela (Cubillos) en la estructura de renta de la universidad se salió completamente del esquema”

A propósito de la reputación de la universidad, el rector apuntó que “estamos ‘pagando el pato’ por una situación que no tenemos necesariamente que ver (...) No ha habido gran empatía y hay una cuestión que es evidente, las universidades no son una productora de cualquier cosa, tienen que ser reguladas”.