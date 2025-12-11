The Economist: ¿Cómo gobernará José Antonio Kast, el probable próximo Presidente de Chile?

El prestigioso medio británico plantea en un artículo que, con un próximo mandatario "hiperconservador", el país podría ser un caso de prueba en cuanto a deportaciones, medidas de seguridad y recortes presupuestarios.

"José Antonio Kast es el probable próximo Presidente de Chile ¿Cómo gobernará?". Con este título, el prestigioso medio británico The Economist analiza en un artículo publicado este jueves el perfil que tendría un gobierno del candidato republicano si, como han anticipado las encuestas, logra imponerse en la segunda vuelta de la elección este domingo sobre la candidata oficialista, Jeannette Jara.

"Es casi seguro que Kast ganará las elecciones, en gran parte gracias al temor a la delincuencia y la inmigración", indicó la publicación -que comienza con el testimonio de un venezolano que votará por él a pesar de que el candidato "invitó" a los inmigrantes irregulares a irse o serán deportados-, y recordó la ventaja que ha logrado obtener en las encuestas como el postulante más derechista desde el retorno a la democracia en 1990 y tras el que se considera como el más izquierdista, el del actual mandatario Gabriel Boric.

Para The Economist, Kast representa un conservadurismo típico de un sector de la élite de Chile, aunque en materia de inmigración sigue el ejemplo del Presidente estadounidense, Donald Trump, y ha prometido un "gobierno de emergencia" centrado también en la delincuencia y la economía. Como Venezuela se niega a aceptar deportados de Chile, sigue The Economist, a menos que Trump logre derrocar al atrincherado dictador venezolano, Nicolás Maduro, "es poco probable que eso cambie".

"Sus planes de seguridad son pura mano dura: sentencias más severas y cárceles de máxima seguridad, con delincuentes reincidentes aislados", dice la publicación. "Kast también propone enviar soldados para sellar la frontera y patrullar los bastiones de las bandas criminales. Esto es controvertido, dada la historia de dictadura militar de Chile".





En materia económica, The Economist destaca su plataforma es vigorosamente promercado enfocada en simplificar los permisos, recortar el impuesto de sociedades y reducir el gasto público en US$ 6.000 millones, algo que "muchos economistas consideran excesivamente optimista".

Sobre el asesor económico y nombre que se baraja para Hacienda, Jorge Quiroz, indica que "aunque está interesado en reducir la burocracia, parece más un consultor de gestión que un fanático del libre mercado".



Y, en cuanto al Congreso, menciona que aunque probablemente obtendrá suficiente apoyo para muchos de sus planes en materia de inmigración y seguridad, los legisladores chilenos tienden a ser indisciplinados, por lo que podrían mostrarse reacios a sus políticas más extremas, como la ampliación del papel del Ejército.