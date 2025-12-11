The Economist: ¿Cómo gobernará José Antonio Kast, el probable próximo Presidente de Chile?
El prestigioso medio británico plantea en un artículo que, con un próximo mandatario "hiperconservador", el país podría ser un caso de prueba en cuanto a deportaciones, medidas de seguridad y recortes presupuestarios.
Noticias destacadas
"José Antonio Kast es el probable próximo Presidente de Chile ¿Cómo gobernará?". Con este título, el prestigioso medio británico The Economist analiza en un artículo publicado este jueves el perfil que tendría un gobierno del candidato republicano si, como han anticipado las encuestas, logra imponerse en la segunda vuelta de la elección este domingo sobre la candidata oficialista, Jeannette Jara.
"Es casi seguro que Kast ganará las elecciones, en gran parte gracias al temor a la delincuencia y la inmigración", indicó la publicación -que comienza con el testimonio de un venezolano que votará por él a pesar de que el candidato "invitó" a los inmigrantes irregulares a irse o serán deportados-, y recordó la ventaja que ha logrado obtener en las encuestas como el postulante más derechista desde el retorno a la democracia en 1990 y tras el que se considera como el más izquierdista, el del actual mandatario Gabriel Boric.
Y, en cuanto al Congreso, menciona que aunque probablemente obtendrá suficiente apoyo para muchos de sus planes en materia de inmigración y seguridad, los legisladores chilenos tienden a ser indisciplinados, por lo que podrían mostrarse reacios a sus políticas más extremas, como la ampliación del papel del Ejército.
