Primer Click de la Semana | El presente y futuro del empleo

Para cuando lean esta columna, Greg Abel, sucesor del legendario Warren Buffett, estará a horas de publicar su primera carta a los inversionistas. El nuevo CEO de Berkshire Hathaway enfrenta el desafío de llenar los zapatos del mítico inversionista con comentarios, que sirven de guía, sobre la dirección en la que se mueven los mercados y las tendencias económicas.

Para los inversionistas del conglomerado, con un valor de US$1 billón, será la oportunidad de conocer cómo Abel ve el mundo “post Buffett”. ¿Hablará de inteligencia artificial (IA)?

Es imposible escapar del tema en estos días. Pero como escuché decir a Max Kettner, estratega jefe de HSBC, por estar ocupados con la IA, los inversionistas están ignorando las señales de crecimiento y buen momento económico en varias partes de la economía global. Así que tomen eso en cuenta.

La publicación de cifras clave en Estados Unidos debería ayudar a que la discusión se enfoque nuevamente en la economía. Sin embargo, me arriesgo a proyectar que los datos laborales que se esperan la próxima semana no podrán escapar de la IA.

Esta vez, el empleo llega en medio de una discusión más incómoda: la de la disrupción tecnológica, el aumento de la productividad y la posibilidad de que estemos entrando en una fase de crecimiento sin creación de empleo. Al menos en EEUU.

Los reportes económicos entregarán señales de la actividad de manufacturas (lunes 2) y servicios (miércoles 4) en la forma de los índices PMI del Instituto de Gestión de Suministros (ISM). Pero serán las cifras de ventas de retail (jueves 5) y sobre todo laborales (viernes 6) las que concentrarán la atención del mercado. Especialmente, porque el reporte laboral de febrero será precedido por la medición de la productividad no agrícola del cuarto trimestre (jueves 5).

Uno de los factores que mantiene el optimismo en torno a la economía estadounidense es el crecimiento que generará el aumento de la productividad, gracias a la aplicación más generalizada de la IA. El mercado querrá ver señales de que los casos anecdóticos se traduzcan en un crecimiento general de la productividad. Eso debería intensificar la discusión sobre el futuro del empleo, especialmente en una economía que ya exhibió en 2025 una desaceleración importante en las contrataciones.

La creación de 130.000 puestos de trabajo no agrícolas en enero calmó los temores a una desaceleración económica. Sin embargo, hay que recordar que la cifra puede revisarse a la baja más adelante. Por ahora, las proyecciones apuntan a que se reportará la creación de 70.000 empleos en febrero. Una desaceleración respecto al mes anterior, pero con la tasa de desempleo manteniéndose en un 4,3%.

Se requerirá de una cifra en torno al registro de enero para despejar los temores de una economía “low firing - low hiring”, que no genera muchos despidos, pero en la que tampoco aumentan las contrataciones.

En conjunto, las cifras de empleo y productividad serán nuevo material para el debate sobre el jobless growth (crecimiento sin empleo). La economía de EEUU se expandió 2,7% en 2025, pero con un mercado laboral estático. Aún más preocupante es que esta divergencia entre crecimiento y empleo no está precedida por una recesión que la explique.

Y aquí está el problema para quienes esperan que la Fed resuelva el dilema bajando las tasas: la política monetaria puede estimular la demanda, pero no puede crear los empleos que la tecnología está desplazando. El ajuste que está ocurriendo en el mercado laboral parece estructural, no cíclico.

La agenda de seguridad en el hemisferio

Mientras los mercados digieren los datos económicos, la agenda geopolítica de la región tendrá su propia cita de peso. Donald Trump organiza en Florida la Shield America Summit, un encuentro que reunirá el próximo 7 de marzo a una decena de presidentes bajo el paraguas de la seguridad regional. El evento llega en un momento en que Washington intensifica la retórica para frenar la influencia, o incluso obligar la salida, de China respecto de intereses estratégicos en América Latina.

El Presidente electo, José Antonio Kast, estará entre los participantes, que incluirá a los mandatarios de Argentina, Ecuador, Bolivia y El Salvador.

Vale Seguir