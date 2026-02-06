Datos de empleo e inflación para volver a los fundamentos
Tecnología y la salud de los consumidores estadounidenses dominarán la agenda.
Noticias destacadas
Es imposible anticipar si tendremos un repunte sostenido de las acciones tecnológicas, y en general del apetito por el riesgo, una vez pasado el golpe reciente. Pero sí es previsible que el choque entre los dos lados de una misma revolución siga dominando las discusiones. Por un lado, la amenaza de que el desarrollo de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial (IA) acabe con el negocio de las empresas de software especializado. Por otro, la agresiva apuesta por nuevas inversiones en centros de datos, procesadores, semiconductores y los equipos para fabricarlos.
No se pierdan la entrevista semanal en el podcast. El portfolio manager de Compass DVA Silicon Fund, Fernando Hales, analiza precisamente los ganadores y perdedores en el desarrollo de la IA.
De vuelta a la agenda, tendremos que esperar hasta la última semana del mes para los resultados de Nvidia, la última de las siete magníficas pendientes por reportar. Mientras, el lunes 9 de febrero Monday.com, una empresa usualmente ajena a los titulares podría destacar en la jornada por ser una firma de software también amenazada por asistentes como el CoWork de Anthropic.
Por el otro lado de la discusión, Applied Materials reportará sus balances el 12 de febrero. La firma provee de equipos y software para fabricar semiconductores (y paneles solares), y llega a la cita con los inversionistas tras recibir nuevas órdenes de Taiwán y un alza en su precio objetivo de parte de Citi desde los US$250 a US$400 por acción.
Cifras que importan
Pero la agenda ofrece también la oportunidad para retomar la discusión en torno a la economía estadounidense. El cierre parcial del Gobierno federal a inicios de la semana pasada obligó a postergar el reporte laboral de enero. El informe se publicará el 11 de febrero, seguido dos días después por el reporte de inflación. Los dos datos claves para la Reserva Federal.
Los índices PMI publicados la semana pasada por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) dibujaron una lectura mixta. La actividad manufacturera repuntó por encima de lo esperado, marcando su primera lectura en territorio de expansión (sobre 50) en 12 meses. Los servicios mantuvieron una expansión sólida (53,8) con un fuerte repunte en la actividad de negocios. Pero en ambos sectores se reportó una desaceleración en la creación de empleo.
Revisado con más atención, el reporte del ISM ofrece además otra clave, el componente de precios en el área de servicios rompió en enero con dos meses consecutivos de bajas para repuntar y marcar 66,6 puntos, su mayor nivel desde octubre pasado.
Es el peor escenario que podría enfrentar la Fed. Un mercado laboral debilitado, pero con presiones inflacionarias que se aceleran. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, se hizo eco la semana pasada de los ajustes en las expectativas de bajas de tasas, asegurando que no ve razones para un movimiento de la Fed este año.
Pero el mercado mantiene una mirada optimista. Analistas esperan que los reportes de la próxima semana revelen una creación de 70.000 puestos de trabajo en enero, desde los 50.000 de diciembre, y que la tasa de desempleo se mantiene en 4,4%. Al mismo tiempo, se proyecta que la inflación anual haya bajado a 2,4% desde el 2,7% de diciembre.
Junto con los dos reportes, el mercado y los banqueros centrales recibirán datos sobre los consumidores estadounidenses. El 10 de febrero se publicará el reporte de ventas de retail de diciembre, y llegará acompañado de resultados de empresas clave para medir el consumo como Coca-Cola (martes 10), McDonald’s y Shopify (miércoles 11).
Entre software, semiconductores y reportes de ventas minoristas, la agenda nos devuelve a lo básico. La tecnología puede prometer una revolución, pero es la inflación y el empleo lo que determina el futuro de las políticas.
Vale seguir de cerca
Datos en Chile
Balanza comercial de enero e informe de estadísticas monetarias y financieras (lunes 9). Encuesta de Expectativas económicas (martes 10) y Encuesta de Operadores Financieros (miércoles 11).
Inflación
México (lunes 9), Brasil, Argentina (martes 10) y China (miércoles 12) reportan cifras de inflación de enero.
Crecimiento
Reino Unido (jueves 12) y la Eurozona (viernes 13) publican las primeras estimaciones para su PIB del cuarto trimestre.
Otros resultados
BP, Spotify, Ford (martes 10), Cisco (miércoles 11).
