Corte Suprema rechaza recursos contra SCA Chile por caso colusión: Sernac y organizaciones buscaban nuevas indemnizaciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Corte Suprema rechazó una serie de recursos presentados por el Sernac y las organizaciones Conadecus y Odecu, en contra de SCA Chile por el caso colusión del papel tissue. Los denunciantes buscaban nuevas indemnizaciones para los usuarios, pero el máximo tribunal del país dijo no, argumentando que no corresponde una compensación por no existir un vínculo contractual entre el proveedor y los consumidores.

En 2020, la Suprema condenó a CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa, hoy llamada Essity), por colusión en el mercado del papel tissue, tras haberse asignado cuotas de participación de mercado y haber fijado precios de venta de estos productos entre los años 2000 y 2011. En su sentencia, el máximo tribunal aplicó a CMPC una multa a beneficio fiscal de 20 mil UTA y mantuvo la condena a SCA, por el mismo monto, esto es, poco más de US$ 15 millones para cada una de las empresas.

De esta manera, la Suprema revocó a CMPC el beneficio de delación compensada otorgado por la Fiscalía Nacional Económica, y que había sido reconocido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), mediante el cual pudo eximirse de multa tras haber confesado su participación en el cartel y colaborado con la investigación.

El revocamiento del beneficio fue solicitado por SCA, empresa que se delató en segundo lugar ante la FNE y que acusó a CMPC de haber organizado el cartel y de haberla coaccionado para participar en el.

La empresa CMPC llegó a un acuerdo con el Sernac para pagar una indemnización a los usuarios afectados, lo cual implicó un desembolso de US$ 150 millones (que se desglosaron en $ 7.000 a cada chileno).

SCA optó por no participar en el proceso de mediación del Sernac, tras lo cual el organismo dedujo una demanda colectiva indemnizatoria en contra de la compañía, que se sumó a las acciones de Conadecus y Odecu.

En 2021, el tribunal civil desestimó la demanda considerando que no existió un vínculo contractual entre los consumidores cuya indemnización se solicitaba y las empresas de tissue, lo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones.

Tras esto, los demandantes llegaron hasta la Corte Suprema, que ratificó los dos fallos anteriores. “SCA carece de legitimación pasiva y, ante todo, porque a la época en que ocurrieron los actos de colusión, al no existir contrato entre los proveedores y los consumidores, la LPDC (Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores) negaba a los consumidores legitimación activa para promover, dentro de un procedimiento en el interés difuso, la pretensión indemnizatoria”, dice el fallo del máximo tribunal.

Y añadió: “De acuerdo con la versión de la LPDC aplicable a este caso, aquella vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la ley Nº 21.081, no resulta jurídicamente posible solicitar una indemnización de daños porque no existe contrato entre el proveedor y los consumidores afectados”.

Un informe económico, denominado Estimación de Daños provocados por SCA a los consumidores por el cartel en el mercado de papel tissue, elaborado por economistas del Sernac y que fue aportado al proceso judicial, actualizó el monto de los daños al año 2019, determinando que el perjuicio sufrido por los consumidores por los sobreprecios pagados fue de 68.646 UTA (unos $ 54.340 millones), lo que no consideró, entre otras materias, el efecto en los valores de productos producidos por la competencia de las coludidas.

SCA Chile fue asesorado por Rodrigo Díaz de Valdés e Ignacio Naudon de Baker McKenzie.