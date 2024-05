ExFNE propone mecanismo que filtre inversión extranjera en sectores estratégicos o con riesgo geopolítico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Invitado como panelista en el seminario “Estrategia de cambio climático y política industrial de China: Implicancias para Chile”, de la Universidad Adolfo Ibáñez, el exfiscal nacional económico Felipe Irarrázabal repasó los distintos hitos que han marcado la incursión de empresas chinas en Chile -desde Tianqi en SQM, pasando por State Grid en Chilquinta y CGE, como las compañías que exportan acero a Chile o el caso de Aisino en los pasaportes- y ante la carencia de una institución que realice un screening estratégico propuso la creación de una entidad de este tipo, pero sujeta a varias condiciones.

"Básicamente, este es un mecanismo de revisión previa a cualquier operación que es muy similar al de control de fusiones, en donde existe una autoridad que revisa la operación en base a una serie de criterios toma una decisión", explicó, indicando que entre los parámetros estaría la seguridad nacional.

"El factor geopolítico está especialmente desatendido en Chile", afirmó en el evento académico, indicando que "no hay leyes de política industrial o sobre cuestiones estratégicas". Si bien destacó que el país tiene una "legítima tradición de no discriminación" que viene desde el código civil del "gran Andrés Bello", el ex FNE precisó que las restricciones a lo extranjero está muy focalizada, por ejemplo, "que no pueden tener propiedades en las fronteras", o algunos mercados que están protegidos, como el cabotaje.

Paradójicamente, reflexionó, el derogado "DL 600 sí se podía usar estratégicamente porque el Estado podía no aceptar esa inversión (extranjera)".

Irarrázabal dio dos ejemplos interesantes sobre "la geopolítica, la globalización, los temas de seguridad nacional".

Para empezar, señaló la ex autoridad, debiera considerarse muy seriamente qué se protege con esta institución y quién decide en ella. Estos dos aspectos son, a juicio de Irarrázaval, claves en la conformación de esta instancia. "¿Dónde está la inteligencia militar o inteligencia estratégica en este país? Yo no sé y ahí hay un peligro, porque no le vas a regalar un instrumento de esa naturaleza, con esos efectos que puede traer, a personas que se van a dejar influenciar por razones más políticas de corto plazo", reflexionó.

El exfiscal hizo ver que en un momento en que hay gran desconfianza con el sector público y existiendo el riesgo que al crear una nueva entidad aumente la burocracia y la discrecionalidad, sugirió que la instancia podría estar radicada en Hacienda, que a su juicio “es la más responsable del Estado chileno”, pero que informe a la FNE.

Otro aspecto fundamental, señaló, es que se consideren reglas de confidencialidad y rapidez, ejemplificando que en Estados Unidos se demoran cinco días en este proceso y "la resolución tiene una página".

Otro aspecto es que "la autoridad FDI (Foreign Direct Investment) informe a a la FNE de operaciones en curso, como ocurre en Austria".

Alerta por proteccionismo

La exdirectora ejecutiva de Cesco, Alejandra Wood, afirmó que la lucha contra el cambio climático trae lo que es quizás “la oportunidad más grande que tiene Chile (...) que es la potencia de energías renovables, ya sea solar o eólica, tenemos la mejor calidad de litio, tenemos la oportunidad de exportar combustibles verdes”. Como país productor de minerales críticos -cobre- está en una posición ventajosa, agregó la experta, además de que la gran minería en Chile tiene un alto estándar ambiental, lo que se refleja en que el 80% de la industria está certificada con The Copper Mark de la Bolsa de Metales de Londres y que las dos productoras de litio, SQM y Albemarle, tienen la certificación IRMA.

Wood -que si bien es directora de Codelco, habló a título personal- alertó que "la escalada proteccionista puede retrasar y encarecer la transición energética y afectará a productores como Chile".

En ese sentido, Irarrázabal expuso que en un caso reciente -el acero chino- "ahí, a mi juicio, la institucionalidad no funcionó de manera adecuada y lo digo porque, primero, establecieron una medida, aunque es provisional, respecto a todos los productos de origen de China, cuando cuando uno está hablando de dumping tiene que hacerlo empresa por empresa" y, "segundo, porque el cálculo no estuvo basado en en bases contables de la empresa".