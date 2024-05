Gerente de Puerto Coronel intenta entrar al terminal y denuncia amenazas: "Nos van a incendiar los buses (en que vamos)"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

"Estamos acá, en el puerto, tratando de hacer ingreso con dos buses de gente administrativa y contratada, con alrededor 115 personas más contratistas, que también están junto a nosotros", contó el gerente general de Puerto Coronel, Patricio Román, quien en estos momentos, a las 10:32 de la mañana, intenta ingresar al terminal, que lleva 44 días paralizado por un grupo de trabajadores que han bloqueado los accesos.

"Hasta el momento no lo hemos logrado", dijo Román. Relató que "tienen los accesos absolutamente tomados y bloqueados y por el momento no ha habido violencia, pero sí muchas amenazas: de que nos vayamos, de que nos van a incendiar los buses".

"Estamos esperando a la fuerza pública" dijo el máximo ejecutivo de la firma portuaria, que está en conflicto con los trabajadores, que rechazan política de alcohol y drogas y el fin del sistema de "nombrada" mediante el cual los sindicatos designan a quienes realizan los turnos de la empresa.

Hasta la fecha, la movilización genera un daño económico de US$ 75 millones, 27 barcos varados y un millón de toneladas de carga perdida. Para el puerto mismo, el perjuicio es de US$ 5 millones mensuales, es decir, ya suma US$ 7,5 millones.

Según la compañía portuaria, "este frustrado intento se suma al realizado la semana pasada, en la que buses que transportaban a trabajadores de la empresa fueron apedreados durante su trayecto hacia el puerto".

En este momento, Puerto Coronel espera la llegada del equipo de Control de Orden Público (COP) de Carabineros para que pueda intervenir y lograr retomar las operaciones con todos los trabajadores que deseen asistir a sus labores y la gobernanza en la administración y operación del terminal.