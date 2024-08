Ministra de Obras Públicas pone más foco en control en emergencia más que en propiedad de empresas de servicios

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Ante los prolongados cortes de luz que han afectado a habitantes de la Región Metropolitana, a más de una semana del sistema frontal que afectó la zona centro-sur, Enel continúa en el ojo del huracán.

En entrevista con Radio Duna, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, reiteró que “Enel no ha estado a la altura y hay consenso en eso. Y no solo Enel, son varias las empresas eléctricas. No han estado a la altura y por eso hay que revisar los planes de contingencia”.

Frente al debate sobre quién debería estar a la cabeza de las empresas de servicios, la funcionaria manifestó su preferencia por “una capacidad más de intervención de tomar el control en situaciones de emergencia o de capacidad sancionatoria. Hay que avanzar más en ese sentido que si vamos a ser propietarios de empresas o no".

En días pasados, López apuntó a modificar la regulación y dijo que una vez resuelta la crisis reflexionarían sobre la capacidad sancionatoria del Estado.

Durante el fin de semana, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dio un nuevo ultimátum a Enel para que reponga el suministro a la totalidad de los clientes de la Región Metropolitana en un plazo de 72 horas.