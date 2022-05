Ministro de Transportes reafirma que tarifa del transporte público se comenzará a descongelar a partir del próximo año

Si bien las tarifas del transporte público en Santiago están congeladas desde octubre de 2019 -a pesar que en sucesivas ocasiones el Panel de Expertos ha recomendado subirlas producto del alza de los distintos insumos-, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, dio más luces este martes en Mesa Central de Tele13 Radio de lo que ocurrirá a partir del próximo año.

Según explicó el secretario de Estado, a principios de año, producto del plan Chile Apoya del gobierno, se decidió mantener ese congelamiento durante 2022 para contribuir a la reactivación económica. En esa línea, agregó, "la propuesta es que, a partir de enero del próximo año ya la tarifa se pueda empezar a normalizar de modo de poder ir recuperando parte de los costos adicionales que ha tenido el sistema en distintos insumos críticos para que los subsidios que requiere el sistema puedan ir bajando".

Tal como ya había adelantado Muñoz hace algunas semanas, reafirmó que el Panel de Expertos sigue funcionando y hace todo tipo de recomendaciones, pero "el compromiso es que durante este año las recomendaciones que nos van a hacer seguramente de aumentar la tarifa, vamos a decir que mejor que no, para reactivar la economía después de la pandemia. Y, a partir del próximo año, esperamos empezar a normalizar la tarifa".

Consultado sobre cómo se espera realizar esa normalización, indicó que habrá que subir la tarifa y tendrán que buscar los mecanismos para poder hacer las alzas tarifarias correspondientes. "Vamos a tener que pedir que la gente pueda comprender que efectivamente vamos a llevar a esa altura tres años y un poco más de no alza de tarifa. Y, por lo tanto, que tenemos que ser capaces de poder recuperar parte de los costos, alguna proporción mayor de los costos que el sistema necesita", advirtió.

También abordó la evasión que afecta al transporte público. Al respecto, tomando la medición que abarca los meses de enero y marzo de este año, detalló que en lo que se refiere al Metro es "bastante baja", pero en los viajes que usan solamente bus "hay una evasión muy alta que supera un poco más del 30%".

"Es decir, uno de cada tres pasajeros que entran a un bus, evaden la tarifa, lo que es muy alto", dijo.

"Tenemos que trabajar en medidas que nos permitan ir bajando ese indicador porque es preocupante. No solamente por la falta de recursos que le genera al sistema, esa es una dimensión. Me preocupa también la señal que damos como sociedad de que hay ciertas cosas que uno usa sin pagar y que de alguna manera se la salta olímpicamente aunque no tiene permiso y eso me parece casi más grave que los recursos que esto implica", aseguró.

La autoridad recalcó que tienen que seguir trabajando con medidas para reducir la evasión "como algunas veces lo hemos hecho en el pasado que han tenido efectividad".

Quema de buses

A poco más de 120 días de gobierno, donde solo ayer hubo dos ataques a buses en el centro de Santiago, el titular de la cartera de Transportes alertó que se han quemado 30 máquinas y en condiciones además "muy violentas". La situación fue calificada por la autoridad como "inaceptable" e "inexplicable, considerando -agregó- que "se atenta contra un elemento que es tan relevante para que la ciudad tenga sustentabilidad, para que la gente de menos ingresos pueda llegar a sus trabajos, a sus estudios, son ellos los que principalmente usan los modos de transporte público".

"Es un tema que es gravísimo y por eso es que estamos trabajando con mucha fuerza con el Ministerio del Interior, con Carabineros, para poder identificar lo antes posible quiénes son. Yo creo que no son tantas personas las que hacen estas cosas y hay que desarticularlos", enfatizó.

¿Por qué atacan a los bueses? Muñoz dijo no entenderlo y señaló que un aspecto complicado es que parte de las personas que atacan los buses son menores de edad. "Ahí hace más difícil entender. Es realmente inaceptable lo que nos está pasando, de permitir que ocurra que estudiantes de colegio encuentren que es una buena idea salir y quemar el bus que pasa frente al colegio", reclamó. Y agregó que desconoce si estos son financiados o incitados por otros: "Puede que haya información, yo no la manejo".

Muñoz reflexionó también que a veces los temas de orden público entran en distintos ámbitos de acción: "Me imagino que parte de la preocupación del orden público es poder acercarse alos colegios involucrados, es poder hacer las consultas correspondientes. Hay que tener cuidado de mantener los límites, pero me imagino que uno podrá hacer las consultas correspondientes y tratar de buscar la forma de desarticular este tipo de grupos para que deje de pasar esto".

Sobre si estos hechos ocurren en otras partes del mundo, el ministro indicó que pasan en "muy pocas partes" y dijo no conocer otra ciudad donde se estén gatillando estas quemas de bueses con esta frecuencia. En ese sentido, afirmó que hay un tema que no han abordado con la suficiente energía respecto de transmitirle a este tipo de personas que el transporte público es una infraestructura social de gran relevancia y que impacta especialmente a los grupos de menos ingresos. Asimismo, aclaró que el daño a la infraestructura no ocurre en regiones sino que es un tópico muy importante asociado a Santiago donde se está deteriorando el sistema en forma frecuente.

Vendedores ambulantes

Fue en este punto que la autoridad añadió otro ingrediente de preocupación: la "invasión" de vendedores ambulantes. Muñoz sostuvo que en la red de Metro se han tomado un espacio que no les corresponde, que involucra grandes problemas de seguridad a la hora de evacuar y que genera diversos problemas al interior de las estaciones.

"Hemos estado trabajando bien duro para tratar de sacarlo. Por eso el gobierno con el apoyo de la delegada presidencial, del gobernador, de los municipios, estamos haciendo un esfuerzo lo más coordinado y enérgico posible para tratar un problema que es difícil. Son 130 estaciones, los vendedores ambulantes se desplazan con mucha facilidad, los sacas y vuelven al día siguiente. Entonces, es una pelea que tiene que ser sistemática y permamente", dijo.

Sin embargo, fue enfático: "Queremos dar la pelea, porque creemos que es clave recuperar los espacios públicos".

En otras materias, adelantó que harán un esfuerzo por cerrar la brecha de regiones. "Vamos a estar anunciando cómo poder tener buses elctricos en otras ciudades", lanzó.