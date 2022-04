Musk se corona como el más rico en ranking Forbes y destrona a Bezos

"La guerra, la pandemia y la caída de los mercados bursátiles han hecho mella en las fortunas de muchas de las personas más ricas del planeta este año". Así resume Forbes este año su lista de multimillarios del mundo que, en esta edición, incluye a 2.668 personas, por debajo del récord de 2.755 del año pasado, marcando la mayor cantidad de bajas desde la crisis financiera de 2009.

En conjunto, señala la publicación, valen US$ 12,7 billones (millones de millones), también por debajo de la histórica marca de US$ 13,1 billones de 2021.

El mayor aporte en esta ocasión llega de parte del controversial CEO y fundador de Tesla, Elon Musk, quien saltó del tercer lugar al primero de la lista, por primera vez en la historia. Al 11 de marzo -ultima fecha en la que se actualizaron las fortunas- Musk tenía un valor estimado de US$ 219 mil millones, luego de agregar US$ 68 mil millones durante el 2021 gracias a un alza de 33% en el valor de las acciones del fabricante de autos eléctricos.

En ese momento, no se había sumado aún lo que ha estado ganando por ser accionista mayoritario -y ahora miembro del directorio- de Twitter, cuyas acciones subieron casi 28% tan solo este lunes.

Con este impuslo, Musk superó a Jeff Bezos, quien bajó a la segunda posición por primera vez en cuatro años, tras una caída del 3% en las acciones de Amazon y al aumento de las donaciones benéficas, que eliminó US$ 6 mil millones de su patrimonio neto. Por su parte, el magnate francés de artículos de lujo Bernard Arnault -dueño de LVMH, matriz de Louis Vuitton-, agregó US$ 8 mil millones a su fortuna durante el año pasado y se ubicó en la tercera casilla, seguido por Bill Gates (fundador de Microsoft) y Warren Buffet (el multimillonario estadounidense fundador de Berkshire Hathaway, mejor conocido como el Oráculo de Omaha).

Forbes utilizó los precios de las acciones y los tipos de cambio al 11 de marzo para calcular los valores netos. Se consideraron una variedad de activos, que incluyen a empresas, bienes raíces, piezas de arte, entre otros.

¿Cómo le fue a los chilenos? Sin sorpresas. En la edición 2022, son siete los nombres de empresarios chilenos (y sus familias) las que aparecen entre los más ricos del mundo. En la casilla 67 del ranking global, pero de primera entre los chilenos -como es costumbre desde hace años-, está Iris Fontbona y familia Luksic, con una fortuna de US$ 22.800 millones, lo que es una caída de US$ 500 millones respecto a la edición pasada.

La familia Luksic controla Antofagasta Minerals, entidad que se ha beneficiado del fuerte salto del cobre. Además, con Quiñenco participan en Banco de Chile, CCU, Enex, Hapag-Lloyd, Compañía Sudamericana de Vapores, entre otras firmas.

En el segundo lugar aparece Julio Ponce Lerou con US$ 3.600 millones, también una cifra menor frente a los US$ 4.100 millones que mostraba en 2021. El empresario tiene como principal activo la participación que tiene en SQM.

En el tercer puesto vuelve aparece Horst Paulmann y familia con US$ 3.300 millones, misma cifra del año anterior. Cencosud, ligada al empresario, ha sido una de las firmas de retail que mejor se ha recuperado de la pandemia ante su alta exposición a los supermercados, por lo que adelanta un plan firme de inversiones para este año, con compras de activos en Brasil.

Haciéndose un espacio en la cuarta posición entre los chilenos -y en la 1.053 a nivel global-, aparece Jean Salata, fundador y director ejecutivo de Baring Private Equity Asia, una de las más importantes firmas de capitales privados de Hong Kong, donde reside desde 1989.

El hasta hace poco desconocido empresario -nacido en Santiago- posee un patrimonio de US$ 2.900 millones, unos US$ 500 millones más que hace un año. Con esa suma, superó al hoy exPresidente Sebastián Piñera y familia que, en esta ocasión, perdió US$ 100 millones y se ubica con US$ 2.800 millones en la casilla 5 de los chilenos y en la 1.096 a nivel mundial.

La lista de los multimillonarios la completan, como es costumbre Roberto Angelini con US$ 1.800 millones (US$ 200 millones menos que en 2021) y Patricia Angelini Rossi, con US$ 1.400 millones (US$ 1.600 millones el año pasado).

Álvaro Saieh y Luis Enrique Yarur (que tenían US$ 1.800 millones y US$ 1.300 millones el año pasado) no aparecen listados.

Con esto,lo que es una caída respecto de los US$ 40.300 millones del mismo ranking en su versión anterior.