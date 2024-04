Se reactiva el Caso Cascadas: Consejo de Defensa del Estado apunta a Leonidas Vial y la corredora LarrainVial

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Consejo de Defensa del Estado -en representación de la Comisión para el Mercado Financiero- presentó un recurso ante la Corte Suprema este 1 de abril, para que revoque un fallo que dejó sin efecto las multas impuestas por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) -ahora Comisión para el Mercado Financiero- al empresario Leonidas Vial y a la corredora de bolsa LarrainVial, en 2014, como parte del caso Cascadas.

A mediados de febrero de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago por decisión unánime resolvió dejar sin efecto las multas, rechazando un recurso del CDE que intentó anular el fallo dictado por la jueza del 29° Juzgado Civil de Santiago, María Cecilia Morales Lacoste, en 2015.

La SVS multó a LarrainVial con 200 mil UF como intermediario de valores por el incumplimiento a dos artículos de la Ley de Mercado de Valores y la infracción a los artículos 66 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Santiago y 64 del Reglamento de la Bolsa Electrónica de Chile.

Al empresario, la sanción del regulador fue de 500 mil UF, en su calidad de controlador de Inversiones Saint Thomas Ltda. y Agrícola e Inversiones La Viña por infracción también a la Ley de Mercado de Valores.

En su fallo, el tribunal de alzada señaló que no existió un mal uso de operaciones bursátiles. “La SVS no acreditó qué era lo reprochable de la actuación de LV en estas operaciones particulares, lo que permite aseverar que en estas compraventas no hay nada ni ficticio ni simulado”, sostuvo.

La estratagema

En su recurso ante la Suprema, el CDE sostuvo que la sanción aplicada por la SVS a LarrainVial Corredora de Bolsa y Leonidas Vial radica, entre otros aspectos, en que la infracción -a su juicio- se produce “por las conductas planificadas, concertadas y coordinadas por contrapartes vinculadas entre sí, para instrumentalizar el mercado de valores”.

El organismo recordó que la SVS aplicó una multa en contra del empresario Julio Ponce Lerou como el principal autor y beneficiario del caso Cascadas de SQM. La sanción fue de US$ 62 millones, pero en octubre de 2020, la Corte Suprema -si bien ratificó el esquema de operaciones fraudulentas- rebajó el monto a US$ 3 millones.

“En este caso, la contradicción entre las sentencias es patente, y no existe, en alguno de dichos fallos, alguna explicación que la justifique”, dijo el consejo.

Y añadió: “No se debe olvidar también que la Iltma Corte dicta estos fallos, teniendo en vista que y con conocimiento que, en el marco del caso Cascadas, se encuentran firmes y ejecutoriadas, las sentencias dictadas en las causas incoadas por los multados Sres. Julio Ponce, Roberto Guzmán, Alberto Le Blanc, y Patricio Contesse, contra la resolución Nº 223. En todas estas causas, la Excma. Corte Suprema, ya sea, rechazando los recursos de casación o acogiéndolos y dictando sentencia de reemplazo, ha establecido, por unanimidad, la existencia de las conductas sancionadas, y la participación coordinada de todos los sancionados, con la precisión de que, en tres de esas causas, ha mantenido la decisión de rebajar la multa de los reclamantes a 75.000 UF, como consecuencia de una sentencia de inaplicabilidad. En dichos fallos, el máximo tribunal, desecha, todos y cada uno de los argumentos que sustentan la sentencia impugnada”.

Luego, el CDE sostuvo en su presentación ante la Suprema que, “sin la intervención de la corredora, LarrainVial S.A. Corredores de Bolsa, de don Leonidas Vial, y de todos los partícipes, no hay esquema ni sanción posible, pues no se habría podido ejecutar el plan defraudatorio, ni enriquecerse, a costa de las pérdidas en que incurrieron las Sociedades Cascada. Y para la concreción de la maniobra, resultaba indispensable que una, pero solo una, corredora de bolsa, intermediaria las operaciones”.

Junto a esto, el organismo lanzó duros cuestionamientos en contra de LarrainVial. A su juicio, la intermediadora abusó de su posición como corredora de bolsa para engañar al mercado.

“Por ser una corredora, el actuar de LarrainVial es, aún más censurable que el de todos los sancionados. Era imprescindible, para el éxito de la estratagema, que, una corredora de bolsa, se prestara intermediar estas las operaciones, calzando las puntas de compra y de venta. Eras imprescindible también que, fuese sola una corredora, no dos. Y en la época de los hechos no había más de una decena de corredoras en Chile”, sostuvo el CDE.