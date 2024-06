BTG Pactual estaría cerca de anunciar la adquisición de un banco en Nueva York

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Banco BTG Pactual, el mayor banco de inversión independiente de América Latina, está a punto de anunciar la adquisición de un banco de gestión de patrimonios en Nueva York como parte de una expansión global, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El objetivo de compra no pudo determinarse de inmediato, pero se utilizaría como centro de banca privada y gestión patrimonial, así como de banca corporativa y de inversión, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. El plan es inyectar entre US$ 300 millones y US$ 350 millones en el banco una vez que se complete la adquisición, dijeron las fuentes citadas.

BTG no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El banco brasileño completó en septiembre la adquisición de FIS Privatbank en Luxemburgo por 21,3 millones de euros (US$ 23,2 millones), y anteriormente abrió una oficina en Madrid. También cuenta con establecimientos en capitales mundiales como Lisboa, Londres y Riad.

BTG, con sede en Sao Paulo, cuenta con una oficina en Nueva York y un corredor de bolsa en Estados Unidos, además de negocios de gestión de patrimonios en ciudades como Miami, pero busca ampliar los tipos de productos que puede ofrecer a los clientes que ya confían en la empresa, señaló el año pasado en una entrevista Rogerio Pessoa, socio de BTG responsable de los negocios de gestión patrimonial y banca privada.