Visa y Mastercard logran histórico acuerdo por comisiones que traerá millonarios ahorros a comerciantes en EEUU

Visa y Mastercard acordaron limitar las tarifas por uso de tarjetas de crédito, un arreglo que les permitirá ahorrar al menos US$ 30 mil millones en cinco años, en uno de los acuerdos antimonopolio más importantes de la historia, mientras buscan poner fin a una lucha legal que abarcó casi dos décadas.

El acuerdo, que está sujeto a aprobación judicial, también permitiría a los minoristas cobrar más a los consumidores al momento de pagar por usar tarjetas de crédito Visa o Mastercard y utilizar tácticas de fijación de precios para orientar a los clientes hacia tarjetas de menor costo, según un comunicado del martes de los abogados que representan a los comerciantes.

"Este acuerdo logra nuestro objetivo de eliminar las restricciones anticompetitivas y proporcionar ahorros inmediatos y significativos a todos los comerciantes estadounidenses, pequeños y grandes", dijo en el comunicado Robert Eisler, abogado codirector de los demandantes.

Rechazo a tarifas

La batalla legal sobre las tarifas por uso de tarjetas de crédito se remonta al menos a 2005, antes de que Visa y Mastercard se escindieran de los bancos propietarios para convertirse en empresas que cotizan en bolsa. Las tarifas son un factor clave de ganancias para los bancos emisores de tarjetas y son el principal mecanismo utilizado para financiar programas de recompensas populares.

En los últimos años, los comerciantes han expresado cada vez más su oposición a estas tarifas, que normalmente representan alrededor del 2% de una compra y totalizaron más de US$ 100 mil millones el año pasado. Si bien Visa y Mastercard establecen el nivel de estas tarifas, son los bancos que emiten las tarjetas los que realmente recaudan la mayor parte de esos ingresos.

Impacto en la banca

Eso significa que bancos como JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, que emiten tarjetas con Visa y Mastercard, probablemente se verán afectados por estas concesiones. JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos, recaudó US$ 31 mil millones en ingresos por procesamiento de intercambios y comercios el año pasado, lo que llevó a un ingreso total por tarjetas de US$ 4.800 millones después de contabilizar las recompensas a los clientes, los pagos a empresas asociadas y otros costos.