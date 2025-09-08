Belga Carmeuse logra el porcentaje necesario para que OPA por Cementos Bío Bío se declare exitosa

La oferta fue suscrita por el equivalente al 68,02% de las acciones de la cementera chilena. Se plegó a ella el grupo controlador y socios minoritarios.

Hace un mes se dio inicio a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones lanzada por la empresa belga Carmeuse Holding para tomar el control de Cementos Bío Bío (CBB), ligada históricamente a la familia Briones.

La operación valoriza a la cementera en US$ 505 millones, equivalente a US$ 1,911 por acción. Aunque Carmeuse ofertó por el 100% de los títulos, el proceso se declara exitoso si al menos 176.156.141 acciones -equivalentes al 66,67% del total emitido- son ofrecidas y no retiradas.

Y de acuerdo con información de la Bolsa de Santiago, el viernes en la noche la OPA superó ese umbral.

Y es que los principales accionistas, que en conjunto controlan un 64,57% de la propiedad se sumaron a la propuesta de la cementera europea. Entre ellos destaca Inversiones Cementeras Limitada, vehículo de la familia Briones, con cerca del 44% de participación; Inversiones La Tirana Limitada, ligada a la familia Rozas Rodríguez, con un 11,57%; además de Normex S.A., Inversiones Toledo S.A., Tralcan S.A. y Saciel S.A., vinculadas a las familias Stein y Sturms, que suman un 9,13%.

A este bloque se agregó un 3,45% adicional, cuyo origen aún no se precisa. Ese porcentaje podría provenir de la peruana Yura -ligada al Grupo Gloria, que en 2023 intentó adquirir CBB y hoy posee el 19,71%- o bien de los inversionistas institucionales, que en conjunto representan un 10,46% de la propiedad.

En este último grupo, el mayor actor es Pionero Fondo de Inversión, de Moneda Patria Investments, con un 6,75%, seguido por LarrainVial Corredora de Bolsa (2,18%), Banchile Corredores de Bolsa (1,25%), Valores Security (0,46%) y BCI Corredor de Bolsa (0,31%).

Con ello, BTG Pactual, administrador de la operación, informó que ha recibido 179.716.403 acciones, equivalentes al 68,02% de los títulos emitidos, suscritos y pagados de CBB.

De esta manera, la OPA lanzada por Carmeuse se declararía exitosa al cierre del proceso, programado para el 11 de septiembre.