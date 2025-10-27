Dreams culminó con ampliación de hotel Monticello por más de 3 mil metros cuadrados

El proyecto aumentó en un 27% su superficie y sumó nuevas habitaciones, elevando la capacidad total a 197.

Monticello finalizó la ampliación de su hotel, que aumentó en un 27% su superficie y sumó nuevas habitaciones, elevando la capacidad total a 197. El proyecto consideró 3.300 metros cuadrados adicionales y estará operativo próximamente.

La expansión se desarrolló en el marco del plan de inversión del segundo período de licitación adjudicado a Dreams, que contempla compromisos de inversión a 15 años. Con esta obra, la compañía indicó que busca responder a la alta ocupación del recinto y avanzar en su estrategia de largo plazo en Chile.

“La ampliación del hotel refuerza nuestro compromiso con la excelencia y con seguir siendo el principal centro de entretenimiento del país. Estas nuevas habitaciones permitirán entregar mayor disponibilidad frente a la creciente demanda y consolidar el liderazgo de Monticello en la industria”, señaló el gerente corporativo de Infraestructura de Dreams, Raúl Ramírez.

Cabe precisar que además de su oferta hotelera y gastronómica, Monticello opera como centro de convenciones, con infraestructura para recibir seminarios, congresos y eventos corporativos.

"Con esta expansión, Monticello, que este mes celebra su aniversario número 17, fortalece su plan de crecimiento en Chile y reafirma el compromiso de Dreams con el desarrollo de la industria del entretenimiento, la hospitalidad y las convenciones en el país", concluyó la firma.