Grupo Tánica reactiva millonario proyecto inmobiliario en Algarrobo: aumenta inversión y número de viviendas

La obra considera ahora 344 unidades habitacionales y la cesión al municipio de un espacio para la creación de un parque mirador y un sendero. “El proyecto aportará a la comuna de Algarrobo espacios públicos de calidad”, aseguró la sociedad.

La sociedad Transinmobiliaria -ligada al holding Tánica, del grupo Schiess- reactivó un millonario proyecto en el sector de Punta del Fraile en Algarrobo. La sociedad presentó una serie de nuevos antecedentes de la obra a la autoridad ambiental, donde reveló un aumento en la inversión y en el número de viviendas que contempla la iniciativa inmobiliaria.

La obra -que se proyecta en un terreno de casi 9 hectáreas en la zona también conocida como La Puntilla- considera ahora 344 unidades habitacionales, distribuidas en cinco edificios de seis pisos, tres de ocho niveles y dos construcciones de departamentos dúplex de cuatro pisos de altura. La inversión alcanzaría los US$ 54 millones, según detalló la inmobiliaria en una consulta de pertinencia para que la autoridad defina si la obra debe o no ser sometida a evaluación ambiental.

A fines de 2021, la empresa había presentado una primera consulta de pertinencia, de la cual se desistió voluntariamente cuatro meses después, que contemplaba la construcción de tres edificios con 208 departamentos, con una inversión total de US$ 36 millones.

Luego que Diario Financiero revelara esta primera consulta de pertinencia, un grupo de vecinos manifestaron su oposición a la iniciativa, aunque otros la respaldaron.

Los permisos

El sitio donde se busca emplazar la obra, por su geografía y locación, es considerado uno de los más espacios icónicos en el balneario, pues la península está justo frente de las playas El Canelo y El Canelillo, en un bosque con una vista despejada a ambas y frente al santuario de la naturaleza Islote Pájaros Niños, un área rocosa donde habitan pingüinos de Humboldt migratorios.

“El objetivo general del proyecto es la urbanización y construcción de edificaciones de carácter habitacional más un equipamiento recreacional, en una zona de uso residencial mixto de la comuna de Algarrobo, con la finalidad de satisfacer la demanda habitacional, en concordancia con los fines y usos establecidos por los instrumentos de planificación territorial aplicables”, dijo la empresa en su nueva consulta de pertinencia, en la cual aseguró: “El proyecto aportará a la comuna de Algarrobo espacios públicos de calidad que permitirán a residentes y turistas hacer uso de áreas verdes, equipamiento, paseos peatonales y miradores, todos objetivos perfectamente alineados con el espíritu del Plan Regulador comuna vigente”.

La firma detalló que, dentro de las 8,87 hectáreas donde se emplazará la iniciativa, se considera la cesión de 8.859 metros cuadrados (m2) para áreas verdes, equipamiento municipal y un borde costero peatonal, así como la entrega voluntaria, de una superficie de 8.897 metros cuadrados para vialidad pública.

“Adicionalmente, el proyecto contempla habilitar un Parque Mirador abierto a la comunidad de más de 3.000 m2 aportando a la comuna de Algarrobo y especialmente a los vecinos directos del proyecto, espacio público de calidad”, aseguró la inmobiliaria en su presentación a la autoridad ambiental.

Ante la consulta de Diario Financiero, desde Tánica Inmobiliaria se señaló: “Esta consulta de pertinencia es un paso más para el desarrollo de nuestro proyecto La Puntilla, el cual considera la cesión de más de 2 hectáreas de áreas verdes, equipamiento y vialidad pública a la comunidad de Algarrobo”.

La firma añadió que dentro de estas cesiones está la creación de una plaza pública de 3.000 m², que incluirá senderos, zonas de descanso, juegos para los niños y vegetación nativa, así como la cesión y consolidación del paseo peatonal entre Algarrobo y la Playa El Canelillo.

Según explicó en su consulta de pertinencia, la empresa tiene un permiso de edificación de obra nueva otorgado en 2023 y que fue rectificado por la Dirección de Obras Municipales en agosto de 2024. También, dijo la inmobiliaria, cuenta con un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) aprobado por la Seremi de Transportes.

La firma detalló que la obra se desarrollaría en una etapa y de manera secuencial (“acorde a las ventas del proyecto y otras condiciones”, dijo), y que se han definido cuatro fases constructivas, partiendo en julio de 2026, para terminar en junio de 2030.

Con todo, la inmobiliaria dijo en su presentación a la autoridad ambiental: “Las obras y acciones comprometidas en el proyecto Loteo y Conjunto Habitacional La Puntilla no configurarían ninguna causal de ingreso al SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental), lo que solicitamos respetuosamente a Ud. confirmar mediante la resolución que determine su no ingreso al SEIA”.