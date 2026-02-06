Maitencillo se prepara para la llegada de un nuevo condominio residencial

Se trata del Condominio El Refugio Maitencillo, iniciativa que se emplazará en un predio de 12,24 hectáreas y que contempla el desarrollo de 48 sitios.

El sector de Maitencillo, en la comuna de Puchuncaví, se prepara para recibir un nuevo proyecto inmobiliario. Se trata del Condominio El Refugio Maitencillo, iniciativa que se emplazará en un predio de 12,24 hectáreas y que contempla el desarrollo de 48 sitios, cuyas superficies van de los 1.126 metros cuadrados (m2) a los 3.881 m2.

El proyecto, avaluado en US$ 2 millones, apunta a la entrega de sitios completamente urbanizados. Para ello, considera la ejecución de obras como vías de circulación, sistemas de agua potable y aguas lluvias, áreas verdes y un proyecto de electricidad soterrada.

El condominio incorporará equipamiento común, entre los que se cuentan una portería, paisajismo, cancha deportiva y quincho. De esta forma, los terrenos quedarán disponibles para la futura construcción de viviendas, las que serán desarrolladas directamente por cada copropietario. Las obras deberían iniciar en octubre de este año, con las primeras entregas programadas para el primer semestre de 2027.