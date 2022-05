Rechazo a Los Bronces Integrado: los elementos en juego en el Comité de Ministros

Un contundente escrito de 377 páginas selló la calificación desfavorable del polémico proyecto Los Bronces Integrado de Anglo American. “El titular no determina adecuadamente el área de influencia del componente calidad del aire del proyecto, y tampoco entrega información suficiente que permita descartar el riesgo a la salud de la población”, concluyó la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa, cuya inversión supera los US$ 3.300 millones.

El escenario que se abre a partir de este hito deja diversas incógnitas, asumiendo que el Comité de Ministros será el siguiente paso.

El rol de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien además debe presidir la instancia, sería clave desde el punto de vista de la construcción política de la discusión, dicen fuentes.

¿Qué dicen los análisis?

En la vereda de los abogados, el análisis no es único. Algunos ven que hay argumentos técnicos para que la empresa pueda revertir el destino del proyecto y que más bien por una cuestión política puede resultar perdedora en el Comité.

Otros aseguran que no ven espacio para que la iniciativa prospere, ya que la firma no habría logrado responder de forma sólida a los cuestionamientos y así habría quedado claro cuando trascendió que el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) estaba rechazado, cuando de forma sorpresiva incluso se habría intentado revivir la iniciativa con un nuevo proceso de participación ciudadana.

Para el jefe del área de medio ambiente de Elías Abogados, Jorge Cash, lo que puede ocurrir es que el Comité de Ministros pueda terminar aprobando el proyecto con exigencias. Esto, porque la Dirección Ejecutiva del SEA insistió en el mismo punto que se planteó en el ICE y no abordó otros elementos, como la eventual afectación a glaciares donde -a su juicio- el titular no logró demostrar que no habría impacto. “Es un rechazo suave desde el punto de vista ambiental”, dice.

Choque de fuerzas

Si bien no sería la primera iniciativa en revisarse en el Comité de Ministros en el nuevo gobierno, sí sería uno de los proyectos donde se verá más visible el choque de fuerzas que pueda existir. “Vamos a vivir la primera tensión entre el comité económico y el equipo de Medio Ambiente. Lo que ocurrió con Dominga lo vamos a ver en este caso”, indica.

“La RCA era esperable considerando el tenor del ICE. No hay sorpresa ahí”, afirma por su parte la socia de Eelaw, Paulina Riquelme.

Eso sí, señala que genera “un poco de sorpresa y extrañeza” las razones del rechazo que se señalan en el ICE y en la RCA, ya que, en ese caso, se hubiese esperado un rechazo anticipado. “Cómo en adenda extraordinaria, que es adenda 3, podemos decir que el titular no determina adecuadamente el área de influencia del componente calidad de aire y que no se entrega información suficiente que permita descartar el riesgo a la salud de la población, cuando el reglamento del SEIA establece la facultad del Servicio y los órganos de la administración del Estado para solicitar el término de la evaluación por falta de información relevante o esencial”, apunta la abogada.

De cara al Comité de Ministros, Riquelme recalca que la instancia tiene amplias facultades, pudiendo incluso pedir informes a terceros y no sólo de la administración pública. “El Comité de Ministros es una instancia de la institucionalidad ambiental, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero tiene una responsabilidad respecto del proyecto en particular y respecto de la institucionalidad ambiental en general. Lo importante es que el Comité de Ministros cumpla con transparencia la función de segunda instancia administrativa que le confiere la ley, asumiendo la responsabilidad que les cabe y que en su rol están siendo observados por los diferentes usuarios del SEIA (titulares, consultores y la comunidad)”, sostiene.

El director del área de Medio Ambiente y RRNN de Jara del Favero Abogados, Javier Naranjo, comenta que “la Corte Suprema ha señalado que el Comité tiene facultades amplias, de modo que existe y tiene la posibilidad de revertir cualquier decisión. Lo relevante es que se base en criterios técnicos para otorgar la certeza necesaria”.

Agrega que “la posición del Comité de Ministros debiera ser la de resolver con imparcialidad y de manera técnica el recurso para otorgar certeza jurídica y técnica”.

El también exministro de Medio Ambiente sostiene que “el SEA como administrador del SEIA recibe la opinión de los demás servicios técnicos que participan y especialmente de la información que aportan titulares; por ende, el rechazo de un proyecto debe contener todas las razones en la RCA, de modo que si el SEA solo rechazó por una causal, el juicio de la entidad técnica es que no hay otro motivo para rechazar”.