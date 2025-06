Alto Maipo revela que mayoría de desprendimientos fueron reparados y que en 2026 volverá a operar central Las Lajas

Luego de que el Coordinador Eléctrico solicitara una actualización de la información respecto al avance de los trabajos de reparación y al reinicio de la operación de las centrales de Alto Maipo, la firma aseguró que cuatro de los cinco desprendimientos fueron reparados en su totalidad e instaló la convicción que en enero de 2026 volverá al menos una de dichas centrales: Las Lajas.



En la carta enviada el viernes al organismo que supervisa la operación del sistema, a la que tuvo acceso DF, Alto Maipo revela que, del total de cinco desprendimientos revelados a la fecha, cuatro de ellos se encuentran reparados en su totalidad, quedando solamente pendiente de ejecutar trabajos relativos al aseguramiento del soporte definitivo.

Alto Maipo se perfila como la central de generación eléctrica más cara construida en Chile: inicialmente su inversión se erigía en US$ 1.000 millones y, tras diversos traspiés técnicos, el mercado estimó que terminó costando US$ 3.000 millones.



El tercer desprendimiento es el que sigue pendiente, ya que su reparación no está completamente finalizada. De acuerdo a la firma, actualmente se encuentra siendo objeto de "reparaciones aceleradas" desde dos frentes de trabajo en simultáneo, uno desde aguas arriba y otro desde aguas abajo del referido desprendimiento.



En diciembre de 2024 se cumplieron dos años desde que se detectó el primer desprendimiento.