Central Renca pide su retiro definitivo y CNE solicita informe de seguridad al Coordinador de cara a eventual salida en noviembre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La tercera es la vencida. Así parece ser el nuevo intento de Generadora Metropolitana para el retiro final, desconexión y cese de operaciones de la Unidad 1 y Unidad 2 de la Central Termoeléctrica Renca del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El jueves la firma solicitó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmar la salida cuya ejecución se contempla para el próximo 10 de noviembre.

Según detalló la empresa en una carta dirigida a la CNE, la primera comunicación que envió solicitando el retiro y desconexión de la Central Renca se realizó el 10 de noviembre de 2021, por lo cual, dice, "el plazo de 24 meses de aviso previo se cumple el día 10 de noviembre de 2023". "Hacemos presente que el cómputo de dicho plazo fue confirmado por Resolución Exenta CNE Nº40 de fecha 26 de enero de 2023", se añade.

El 10 de noviembre de 2021 la empresa solicitó por primera vez el retiro anticipado y la desconexión de las unidades 1 y 2 de la Central Renca, cuya operación -sostiene la firma- es en base a diésel para contribuir a los planes de descarbonización de la matriz energética.

Sin embargo, el retiro anticipado no fue aceptado por la CNE antes del plazo de 24 meses. El Coordinador Eléctrico concluyó que la salida de la Central podría afectar la seguridad de abastecimiento del sistema, por lo que su salida no se concretaría antes de agosto de 2022.

Fue así que el 16 de agosto la empresa volvió a la carga, reiterando la solicitud de exención de plazo para el retiro, pero esta fue nuevamente rechazada por la CNE. Según relata la firma a este medio al ser consultada, la "entidad indicó que el retiro y cese de las operaciones de la central deben cumplir los plazos indicados en la normativa vigente. Es decir, no podría ser desconectada antes de los dos años de aviso previo".

Así, el 7 de septiembre de este año la empresa comunicó la salida a partir del 10 de noviembre, fecha en la que se cumple el plazo de 24 meses de aviso previo indicado por la normativa vigente.

A un paso de la salida

Consultada por DF, la CNE reconoció que a partir del 10 de noviembre Generadora Metropolitana está autorizada para el retiro de las unidades 1 y 2 de la Central Renca, en virtud de la comunicación con 24 meses de aviso previo que la empresa realizó de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Servicios Eléctricos. No obstante, señala que el 24 de agosto la Comisión solicitó al Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa la operación del sistema, un informe de seguridad relativo al retiro de dichas unidades.

"Con la respuesta del Coordinador, cuyo plazo de entrega original es para el 14 de septiembre, la CNE decidirá si ejerce la facultad que le otorga el artículo 72-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos, en relación a la prórroga de la fecha de salida de centrales de generación", sostuvo.

Estado actual

Esta central de respaldo consta de dos turbinas diésel, que juntas alcanzan una potencia total de hasta 100 MW, ubicada en la comuna de Renca, busca poner fin a su historia que se remonta a 1962. Debido a sus altos costos, esta central no ha sido requerida para el despacho desde 2011.

La empresa precisa en su carta que Central Renca se encuentra indisponible desde octubre del año pasado, inicialmente por un mantenimiento programado para el manejo y contención de asbestos de sus instalaciones, finalizado con éxito en agosto de este año. Y, posteriormente durante el mismo mes, se añade, "se declaró indisponible por curso forzoso, debido a problemas estructurales irreconciliables en sus torres de refrigeración, lo que impide la operación segura de las unidades de Central Renca".

Para argumentar su nuevo intento, el gerente general de Generadora Metropolitana, Diego Hollweck, asegura que, para una eventual vuelta en servicio de las unidades, "se requeriría desmantelar las torres de refrigeración existentes y construir unas nuevas, lo cual no puede realizarse en un plazo inferior a dos años y significaría una inversión mayor a US$ 11,5 millones, para una central que ya se encuentra al final de su vida útil, y que no se alinea con los valores, la política de sustentabilidad ni con los planes de descarbonización de Generadora Metropolitana".

La empresa había señalado en un intento anterior que estaban evaluando distintas “alternativas innovadoras y tecnológicas para dar uso al espacio donde hoy se emplazan las unidades Renca 1 y 2”.

Esta vez, comentaron: "Generadora Metropolitana busca proveer soluciones energéticas para mejorar la calidad de vida de las personas, con foco en la sostenibilidad. La empresa está comprometida en migrar hacia un portafolio de menor impacto ambiental con foco en energías renovables, como lo ha hecho con la conversión a gas natural de la Central Los Vientos y la construcción del parque fotovoltaico CEME1".

Plan de descarbonización

A poco más de un mes del lanzamiento de su proceso de construcción, el que forma parte de la agenda del segundo tiempo para la transición energética, este miércoles a las 10.00 horas se realizará la reunión inicial del plan de descarbonización con foco al 2030 que impulsa el Gobierno. En la cita se hará una presentación con énfasis en los objetivos que se buscan y también sobre la metodología de trabajo de las mesas que serán claves en la configuración del plan.

La presentación respecto a contexto y objetivos de este trabajo estará a cargo del jefe de la División de Políticas y Estudios del Ministerio, Alex Santander; y la Jefa de la División de Mercados Eléctricos, Johanna Monteiro. Luego, el profesor Esteban Gil hará una presentación y comparación de estudios revisados. Mientras, Santader y Monteiro, junto con la jefa de la División de Participación y Diálogo, Cecilia Dastres, expondrán sobre las mesas de trabajo y la metodología. Y, finalmente, se prevé culminar el encuentro con una ronda de comentarios.

El cierre de la etapa participativa está programado para abril de 2024.