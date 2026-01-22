Coeva de Antofagasta aprueba proyecto eólico de la francesa EDF que involucra más de US$ 600 millones
Noticias destacadas
Por unanimidad, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Parque Eólico Wayra de la francesa EDF, con una inversión de US$ 623 millones.
Desde el Servicio de Evaluación Ambiental destacaron que la iniciativa se aprobó en 852 días, un 15% menos de plazo que el promedio 2025. El CEO de EDF power solutions Chile, Joan Leal, señaló a DF que esta aprobación es un hito dentro de la estrategia de la firma en Chile: “Wayra es un ejemplo del tipo de soluciones que queremos impulsar para continuar aportando a la transición energética de Chile y a reducir la huella de carbono de nuestros clientes.
Es un proyecto híbrido que integra energía eólica, solar y almacenamiento de energía, que refuerza nuestra posición en Chile para suministrar energía renovable y segura a la minería, al sector industrial y usuarios residenciales”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El plan que el sector privado ofreció y tiene listo para reconstruir viviendas tras los incendios y no repetir los errores de Valparaíso en 2024
Marcelo González, director del Bloqus, detalla que esta tecnología de "plataformas de producto", ampliamente usado en industrias como la automotriz, podría generar un ahorro en tiempos de ejecución cercano a 30%.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete