Coeva de Antofagasta aprueba proyecto eólico de la francesa EDF que involucra más de US$ 600 millones

Por unanimidad, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Parque Eólico Wayra de la francesa EDF, con una inversión de US$ 623 millones.

Desde el Servicio de Evaluación Ambiental destacaron que la iniciativa se aprobó en 852 días, un 15% menos de plazo que el promedio 2025. El CEO de EDF power solutions Chile, Joan Leal, señaló a DF que esta aprobación es un hito dentro de la estrategia de la firma en Chile: “Wayra es un ejemplo del tipo de soluciones que queremos impulsar para continuar aportando a la transición energética de Chile y a reducir la huella de carbono de nuestros clientes.

Es un proyecto híbrido que integra energía eólica, solar y almacenamiento de energía, que refuerza nuestra posición en Chile para suministrar energía renovable y segura a la minería, al sector industrial y usuarios residenciales”.