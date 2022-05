Empresas Copec alcanza utilidades por US$ 619 millones en primer trimestre impulsadas por negocio forestal

Impulsado por el sector forestal, Empresas Copec reportó este vienes positivos resultados para el primer trimestre. Según informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora alcanzaron US$ 619 millones frente a los US$ 228 millones obtenidos en igual período del año pasado.

En su análisis razonado, la firma controlada por el grupo Angelini indicó que esto se explica, principalmente, por un resultado operacional mayor en US$ 262 millones, sumado a un resultado no operacional más favorable en US$ 182 millones, compensado parcialmente por mayores impuestos por US$ 53 millones.

En ese sentido, el mejor resultado operacional se origina, en parte, en el sector forestal. La compañía detalló que Arauco anotó un alza en sus ingresos como consecuencia de precios y volúmenes más altos en celulosa, sumado a mayores precios en los segmentos de maderas y paneles. Lo anterior se vio contrarrestado en parte por una baja en los volúmenes de estos dos últimos segmentos.

Mientras, los ingresos de actividades ordinarias llegó a US$ 7.298 millones al primer trimestre, mientras que en los tres primeros meses de 2021 alcanzaron US$ 5.353 millones.

Sector combustibles

Al desglosar los resultados, en el sector combustibles, éstos aumentaron en Copec Chile, Terpel y Mapco, debido a una mejora en volúmenes y un efecto contable positivo por revalorización de inventarios debido a las alzas en el precio internacional del petróleo en Terpel. En tanto, Abastible reconoció un menor resultado operacional respecto al año anterior, explicado por una caída en el desempeño de sus operaciones en Chile, Colombia y Ecuador, aunque parcialmente amortiguado por una mejora en los resultados en Perú.

Cabe recordar que estas cifras se dan luego de que en abril -en el marco de la junta de accionistas de Empresas Copec- la compañía anunciara oficialmente su plan de inversiones para 2022, que alcanzará aproximadamente los US$ 1.867 millones. Esto se compara con los US$ 2.068 millones ejecutados en el ejercicio anterior.

Asimismo, en 2021 la compañía generó utilidades históricas para la empresa, las que llegaron a US$ 1.781 millones. Es decir, casi 10 veces más que las registradas en 2020.