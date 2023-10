ENAP formaliza la entrega de US$ 400 millones al fisco tras solicitud del Ministerio de Hacienda

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras una junta extraordinaria de accionistas realizada el viernes, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó este lunes que se acordó por unanimidad el retiro anticipado de las utilidades asociadas a los ejercicios de los años 2023 y 2024, por US$ 400 millones, a materializarse antes del 15 de diciembre de este año.

De esta forma, después de 20 años la empresa repartirá dividendos. La decisión se oficializa luego que a fines de agosto, cuando la firma publicó sus últimos resultados financieros, sincerara que se les había solicitado contribuir al esfuerzo que se está haciendo en materia presupuestaria. Esto, según se precisó en ese momento, no altera los planes de inversión de US$ 3.500 millones, ni menos la reducción de deuda que ya está bajo los US$ 4.000 millones.

Según se consigna en el hecho esencial enviado este lunes por la petrolera estatal a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en la oportunidad, la presidenta del directorio de ENAP, Gloria Maldonado, hizo presente que "para el órgano directivo es motivo de gran satisfacción poder aportar recursos al Fisco en un contexto presupuestario exigido por las consecuencias de los temporales que afectaron al centro-sur del país y la necesidad de atender los programas sociales".

Añadió, dice el escrito, que "el Directorio agradece también el compromiso del Sr. Ministro de Hacienda de realizar los aportes de capital necesarios por hasta el monto anterior, para el desarrollo del Plan de Negocios, la implementación de iniciativas de futuro y para garantizar la sostenibilidad ambiental, operacional y financiera de la empresa".

En un comunicado, la estatal detalló que la junta extraordinaria de accionistas estuvo encabezada por la presidenta del directorio, en compañía del gerente general, Julio Friedmann, y contó con la participación de los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Energía, Diego Pardow, en su calidad de representantes del Presidente de la República.

ENAP registró favorables resultados durante el período enero-junio de 2023, al obtener un Ebitda de US$716,3 millones y lograr utilidades por US$ 341,3 millones.