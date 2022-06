ENAP y nuevos episodios de contaminación en Quintero-Puchuncaví: "La causa no está vinculada a nuestras operaciones"

En medio de los nuevos episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví, en que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) anunció medidas provisionales en contra seis empresas presentes en la bahía, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) se refirió este viernes a lo sucedido. Esto, teniendo en cuenta que el Terminal Marítimo de la estatal es parte de las unidades que fue considerada en las acciones dictadas por la entidad fiscalizadora.

En una declaración, ENAP dijo sentir "profundamente" las dificultades de salud que han tenido vecinos y niños de las comunas de Quintero y Puchuncaví. "Creemos que las personas tienen derecho a vivir con tranquilidad en un ambiente libre de contaminación y, colaboraremos con las acciones de las autoridades para superar esta situación", señalaron.

Sin embargo, aunque no se refirió directamente a las medidas dictadas por la SMA, la estatal aseguró que "la causa de estos hechos no está vinculada a nuestras operaciones". Según los antecedentes que tienen, agregaron, se registraron altas concentraciones de dióxido de azufre (SO2) en la madrugada del lunes 6 de junio en la estación de monitoreo de Quintero, emisiones que -de acuerdo a ENAP- "no generan nuestras actividades en Quintero".

Además, la empresa argumentó que el puerto se mantuvo cerrado entre el 3 y 6 de junio, y desde la noche del 7 de este mes hasta la noche del día siguiente. En esa línea, indicaron que ayer retomaron las operaciones, siguiendo las instrucciones de las medidas ordenadas por la SMA.

Añadieron que el 8 de junio funcionarios de la SMA fiscalizaron el Terminal Marítimo de Quintero sin detectar ningún incumplimiento. "No se levantaron observaciones ni requerimientos adicionales de información", recalcaron.

Y enfatizaron: "Seguiremos contribuyendo con las autoridades en la entrega de información, apertura para revisión de nuestras operaciones y la búsqueda de soluciones".