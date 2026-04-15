Gobierno retira nombramiento de Seremi de Energía de La Araucanía: se ausentó el lunes sin aviso y no contesta el teléfono

Con la salida de Patrick Dungan Alvear, se propondrá una nueva terna al Presidente de la República para que designe prontamente a la autoridad de la cartera.

Una enigmática situación se dio a conocer en torno a un reciente nombramiento del nuevo Gobierno. La Delegación Presidencial Regional de La Araucanía informó este miércoles que el Ministerio de Energía determinó retirar el nombramiento de Patrick Dungan Alvear en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Energía de la región.

En un comunicado, se reconoció que desde el lunes el Seremi "se ausentó de su oficina sin entregar justificaciones oficiales ni formales al Ministerio de Energía ni tampoco a la Delegación Presidencial de La Araucanía, hecho irregular que lamentamos".

"Hemos intentado contactarlo, pero no ha contestado el teléfono", se añadió.

Por esto, se explica que el Ministerio de Energía determinó retirar la tramitación de su decreto de nombramiento en Contraloría. Además, se propondrá una nueva terna al Presidente de la República para que designe prontamente a la autoridad de la cartera.

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Mientras, precisaron, "las tareas del servicio siguen desarrollándose con normalidad, ya que asume la subrogancia el seremi de Economía, Carlos Zirotti".

Dungan, quien asumió el 1 de abril, es ingeniero comercial y fue Seremi de Hacienda de La Araucanía entre 2018 y 2022. Recientemente, se había desempeñado como gerente de la Cámara de Comercio de Temuco.