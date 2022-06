Ministro Marcel: “Sin la reinversión de utilidades, el grado de inversión de Codelco se podría deteriorar”

Tras dos meses de negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y Codelco, ayer se firmó el acuerdo que permitirá la reinversión del 30% de las utilidades de la minera estatal durante los años 2021 y 2024, recursos que serán destinados a financiar las inversiones estructurales de la compañía y así evitar que la producción baje de las 1,7 millones de toneladas de cobre fino al año.

El primer aporte, con cargo a las utilidades del 2021, será por un monto de US$ 583 millones, anunció el titular de Hacienda, Mario Marcel. “La reinversión de parte de sus utilidades permitiría controlar el nivel de endeudamiento y reducir los costos de financiamiento de la empresa y, en la medida que Codelco invierta en buenos proyectos, también será una fuente de rentabilidad futura para el Estado”, señaló.

“Los proyectos estructurales de Codelco tienen retornos estimados que van desde 8% anual hasta 20% anual. Son más rentables que los fondos soberanos”.

Al momento de explicar por qué es tan relevante capitalizar Codelco, el titular de Hacienda señaló que “una compañía tan importante como Codelco no puede desarrollarse sólo sobre la base de deuda; tiene que haber un compromiso de sus accionistas para también permitir reinvertir sus utilidades. Codelco no es cualquier compañía: es la empresa más grande del país, es la mayor productora mundial de cobre y por lo tanto tiene que tener una política de reinversión de utilidades”.

Codelco lleva adelante una cartera de inversiones por US$ 40.000 millones, con pasivos por US$ 32.000 millones, de los cuales alrededor de US$ 16.000 millones corresponden a deuda con instituciones financieras. En ese sentido, el ministro de Hacienda dijo que para el Estado, invertir en la compañía minera era más rentable que hacerlo en otros instrumentos por la mayor ganancia en rentabilidad que se obtiene.

-Usted mencionó que los proyectos de inversión de Codelco son más rentables que los fondos soberanos. ¿Cuánto más?

-Los proyectos estructurales de Codelco tienen retornos estimados que van desde 8% anual hasta 20% anual en los más rentables, es más, la tasa mínima de corte para cualquier proyecto de inversión en Codelco es de un 8%, es decir si renta menos que eso el proyecto no se hace. La rentabilidad de los fondos soberanos en 2021 fue de 3,3% para el Fondo de Reserva de Pensiones, mientras que la tasa de endeudamiento del fisco es de 5%.

-Dijo que la reinversión permitirá controlar el nivel de endeudamiento y reducir los costos de financiamiento de la empresa. ¿De qué nivel de endeudamiento estamos hablando? Si la deuda financiera ya está en US$ 16 mil millones, ¿cuánto puede bajar?

-Lo que va a ocurrir es que la inversión, que originalmente se planeaba financiar con deuda, ahora en parte se va a financiar con estas utilidades retenidas por la empresa que hemos autorizado en este año por un 30%. La reducción del nivel de deuda depende del plan de expansión de la empresa y de las utilidades futuras de la empresa, que dependen en gran medida de los precios internacionales. Lo que se puede asegurar es que con esta política de reinversión de utilidades, los indicadores financieros de endeudamiento de Codelco no se van a deteriorar y la compañía podrá mantener su grado de inversión.

-Y los costos de financiamiento, ¿a cuánto estaban llegando por lo que era crítico bajarlos?

-Los costos de financiamiento no son críticos, pero las proyecciones indicaban que eventualmente el grado de inversión de Codelco se podría deteriorar. La política de capitalización de utilidades que hemos anunciado permite asegurar que Codelco siga teniendo acceso a financiamiento desde los mercados financieros a bajo costo. El costo de financiamiento de Codelco es alrededor de 30 puntos base sobre el financiamiento del Fisco, lo cual es bajo.

“No habrá privatización, ni directa ni indirecta”

-El Gobierno redobla la apuesta por Codelco. ¿No es riesgoso considerando que puede haber contingencias que pueden afectar la producción y futuro de la estatal?

-Una empresa de las dimensiones de Codelco requiere de una mirada de largo plazo. Los factores que menciona son relevantes para plazos más cortos, y por ello, la política contempla ajustes año a año.

-La política de reinversión, ¿es una forma de evitar que Codelco se privatice?

-Significa que el gobierno apuesta por el desarrollo de Codelco como empresa pública eficiente, y que no habrá privatización ni directa ni indirecta, lo que ocurre cuando se la ahoga financieramente obligándola a vender sus activos o a externalizar funciones que se pueden cumplir internamente con eficiencia. Nuestra política es diametralmente distinta a la que se llevó a cabo en el primer gobierno de Sebastián Piñera cuando se obligó a la empresa a sobreendeudarse con el solo objeto de entregar más recursos al Fisco y mejorar las cuentas fiscales. Al final, en ese período, los mayores recursos tuvieron como destino los fondos soberanos.

Sólo hay que recordar que entre 2010 y 2013, cuando el precio promedio del cobre alcanzó los US$3,59 a nivel internacional, Codelco elevó su endeudamiento en US$7 mil millones.

Pacheco: “Nos compromete a ejecutar

los enormes proyectos estructurales”