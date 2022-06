Caso Metrogas: SEC se pliega a la FNE y asegura que la solución es modificar artículo transitorio

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) se sumó al debate en torno a la última reforma a la Ley de Servicios de Gas de junio de 2017 que permitió a Metrogas, a través de una empresa hermana, la Aprovisionadora Global de Energía (Agesa), una empresa integrada verticalmente a la primera y no sujeta a regulación, aumentar el costo de la prestación de su servicio de distribución de gas natural, implicando un aumento de hasta 20% en el precio pagado por los clientes de esta empresa. Esto, según reveló el año pasado la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al analizar el mercado del gas, investigación en que la entidad fiscalizadora también aportó antecedentes.

La tarde de este martes, la comisión de Economía de la Cámara de Diputados -que continuó discutiendo el eventual abuso en el alza del precio de venta a los consumidores o clientes finales del gas natural y licuado- recibió al superintendente de Electricidad y Combustibles (s), Mariano Corral, quien fue enfático respecto al polémico caso, asegurando que "la solución de fondo no se obtiene mediante mayor fiscalización, sino más bien por una modificación de la ley".

Recogiendo lo señalado el lunes en la instancia por el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, quien apuntó a derogar el artículo 12 transitorio de la ley y dictar uno nuevo, Corral sentenció: "No vamos a obtener mucho nosotros fiscalizando más si es que no hay ninguna infracción a la normativa vigente". A modo de contexto, detalló que Metrogas tiene aproximadamente 600 mil clientes y no hay un número significativo de reclamos. "Desde ese punto de vista, no hay un problema ciudadano que lo podamos resolver a través de un tema de reclamo", advirtió.

Consultado por parlamentarios sobre la fórmula más idónea, Corral indicó que esto fue revisando por sus equipos jurídicos en conjunto con la FNE y por esto el informe del organismo es muy claro en decir que la solución es modificar el artículo transitorio: "Lamentablemente, como Superintendencia en este sentido no tenemos facultades, están medias limitadas cuando uno dice hay un incumplimiento en el espíritu de la ley. Eso defenderlo en tribunales la verdad es que no es muy sostenible y probablemente no tengamos muy buen resultado".

"Ahí lo que sugiero, y lo dice la FNE, de alguna manera, es modificar el artículo 12 transitorio. Creo que es la solución óptima. Por eso decimos que nuestras facultades están limitadas a aspectos que tienen que ver con la seguridad y la calidad y ahí en ese sentido quedamos un poco restringidos y limitados".

El ministro de Energía, Claudio Huepe, sinceró el lunes que "una de las posibilidades es modificarlo probablemente, ajustarlo a condiciones, pero lo más relevante es que esa excepcionalidad que se introdujo y que permitió un ajuste particular en la manera de evaluar, el diseñar la gestión comercial de esta empresa, ya no esté disponible”. Sin revelar la fórmula, el Ministerio está estudiando si modificar o derogar el artículo en cuestión.

En materia de gas natural, aseguró que las competencias de la Superintendencia se remiten principalmente a la seguridad del energético, es decir, cómo las personas interactúan con éste de forma segura, a la calidad del gas natural. Según explicó, esto tiene que ver con la cantidad de sulfatos y algunos químicos que tiene este gas que son más bien nocivos para las redes. Asimismo, agregó que la normativa es bastante limitada en acceso abierto y no tienen facultades para fiscalizar precios.

La autoridad recordó que la Comisión Nacional de Energía (CNE) realiza el chequeo de rentabilidad que se hace una vez al año. Si es que este chequeo determina que es mayor a lo que determina la ley, tienen la obligación de fijar la tarifa, lo no ha ocurrido. En ese sentido, explicó que lo que está ocurriendo básicamente con Metrogas es que cedió sus contratos a una empresa de ellos y es lo que está provocando este problema en los consumidores que están teniendo alzas en las tarifas.

"El chequeo de rentabilidad es básicamente un chequeo que dice que la tasa de retorno máximo tiene que ser menor a la tasa de costo capital, más un 3%, y el artículo 12 transitorio estableció la excepción de que los contratos que se habían adquirido con anterioridad a la ley no tenían que pasar por licitaciones públicas. De esa manera, se resguardaban que estos contratos se pudieran perpetuar en el tiempo hasta que esto finalizara. Pero esta excepción permite excluir la obligación de aquellos contratos y de alguna manera las empresas no tienen la obligación de salir a licitar a través de licitaciones públicas y mantienen los contratos vigentes", detalló.

Corral enfatizó que, nuevamente, "la dificultad para la SEC de fiscalizar y sancionar es que hoy sería fiscalizar y sancionar conductas que están permitidas conforme a la ley". "Esa es la visión jurídica que nosotros vemos. Es decir, no podemos fiscalizar y sancionar algo que está escrito en la normativa vigente. Por lo tanto, no existe una norma base infringida. Desde ese punto de vista, nuestro rol de fiscalización y de sanción está bastante restringido", reflexionó.

Mercado del GLP

Corral también abordó el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) donde también advirtió que las facultades de la Superintendencia son "bastante limitadas", principalmente, en cuanto a la seguridad de las personas cuando utilizan los energéticos y a la calidad de servicio.

Eso sí, dijo que un punto importante es la intercambiabilidad de cilindros. "Mientras este ámbito sea mejor fiscalizado, sea mejor regulado, podemos asegurar que entren actores nuevos a este mercado que hoy principalmente está manejado por tres actores. Sin embargo, hay algunas regiones donde hay actores más bien pequeños que podrían tener ciertas dificultades. En materia de precios no tenemos facultades de regulación", afirmó.

Formulación de cargos

Recalcando que la intercambialidad es un aspecto bastante necesario para los nuevos actores, aclaró que han aparecido ciertas denuncias que han derivado en procesos sancionatorios que han sido recientes. "El trabajo que hicimos con la FNE significó una revisión de tres años de registros diarios de correos electrónicos en donde las empresas se comunican entre ellos el stock que tienen de la otra competencia. Fue un trabajo bastante arduo y eso de alguna manera nos permitió determinar ciertas irregularidades", relató.

En este caso, en el año 2020, el timonel de la SEC puntualizó que la entidad formuló cargos a la empresa Lipigas que finalmente terminó en una sanción de 3.500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Si bien la empresa presentó un recurso de reposición, la Superintendencia lo rechazó y luego la firma no continuó con acciones en tribunales, limitándose a pagar la multa.

"Lipigas no informó oportunamente y retuvo más del 0,2%. Entendamos que el cilindro es de alguna manera el costo de capital con la cual las empresas trabajan. Cuando este empieza a desaparecer, empiezan a reducir su oferta de producto", dijo.

En estos momentos, hay un nuevo proceso administrativo contra Abastible. Según el superintendente, han habido varias interacciones entre los distintos actores e incumbentes en este sentido y es un proceso que está en curso, pero ya hay una nueva denuncia que data del 2 de junio de este año y que está en proceso de investigación.

Según Corral, tampoco hay de reclamos desde el punto de vista de cilindros de gas, por lo que "al parecer las personas no ven alguna infracción". "Es raro. Esa es la verdad", comentó al momento de intentar de explicar las causas.

En líneas generales, insistió que las facultades y recursos de la Superintendencia se encuentran circunscritas a las materias que estableció la normativa vigente y se defendió señalando que "la SEC en ese sentido ha actuado diligentemente, conforme a lo que establece la ley".

En ese sentido, en caso que se proponga dotar de más facultades a la Superintendencia, puso el ejemplo que en la Región del Maule solo cuentan con un fiscalizador de combustibles y tienen que pedir personal a la Región Metropolitana cuando se necesita apoyos.

"Básicamente el actuar foco de la Superintendencia, en cuanto a operación del GLP, ha estado circunscrito a temas de intercambiabilidad, porque creemos que ahí es donde de alguna manera está la puerta para el acceso a puerto a GLP. Y, en modernización de mercado de GLP, creemos que requerirá incorporar un sistema de monitoreo de cómo se intercambian los cilindros".