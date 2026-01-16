Cariola Díez Pérez-Cotapos ficha a nueva socia para liderar el área de energía
Cristina Olavarría, quien ejerció como gerente legal en Consorcio Eólico S.A., será la primera mujer en liderar la práctica de este sector en la historia del estudio jurídico.
La primera mujer en liderar la práctica de Energía en la historia del estudio jurídico. Ese es el hito que marca la incorporación desde el 23 de febrero de Cristina Olavarría como nueva socia en Cariola Díez Pérez-Cotapos.
Olavarría, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue parte de Cariola Díez Pérez-Cotapos entre 2008 y 2011 desempeñándose en el área minera.
Recientemente, Olavarría ejerció como gerente legal en Consorcio Eólico S.A., donde lideró la asesoría jurídica estratégica de la compañía.
Sobre su fichaje, Olavarría indicó que le entusiasma enormemente volver a Cariola Díez Pérez-Cotapos, donde inició su carrera profesional, ahora como socia del área de Energía. "El sector energético está viviendo una transformación sin precedentes en Chile, y estoy comprometida a aportar mi experiencia para seguir fortaleciendo el liderazgo del estudio en esta área estratégica, especialmente en proyectos de energías renovables y transición energética”, sostuvo.
El socio administrador de Cariola Díez Pérez-Cotapos, Carlos Pérez-Cotapos, sostuvo que “la incorporación de Cristina Olavarría como socia refleja nuestro compromiso con el fortalecimiento del área de Energía, un sector clave para el desarrollo de nuestro país. Su profundo conocimiento del mercado energético, combinado con su experiencia en gestión legal corporativa y proyectos de infraestructura, será fundamental para seguir entregando un servicio de excelencia a nuestros clientes en este dinámico sector”.
