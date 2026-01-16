José Antonio Yazigi asume como nuevo socio para liderar el área de Defensa del Contribuyente en ARH Abogados

La designación se da como parte del plan del estudio para expandir y fortalecer esta práctica especializada.

José Antonio Yazigi asumió como nuevo socio de ARH Abogados, para liderar el área de Defensa del Contribuyente y Litigios Tributarios. Esto, como parte del plan del estudio para expandir y fortalecer esta práctica especializada.

Yazigi, abogado desde 2002, tiene experiencia en materia de impuestos y juicios, en el área de la defensa de los contribuyentes, abarcando procesos de fiscalización y reclamación tributaria frente al Servicio de Impuestos Internos (SII), procedimientos administrativos y judiciales contra el Servicio de Tesorerías y Municipalidades.

Sobre este nuevo desafío, Yazigi señaló: “La asesoría y defensa técnica y estratégica del contribuyente es hoy un eje central en la relación con la autoridad fiscal. El objetivo de nuestro equipo es fortalecer esta área, acompañando a nuestros clientes de manera preventiva y contenciosa, con una mirada integral frente al desafío de tender puentes entre la autoridad y los contribuyentes”.