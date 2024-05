Gigante químico industrial DuPont anuncia que se dividirá en tres empresas tras la dimisión de su CEO

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

DuPont de Nemours planea dividirse en tres empresas que cotizan en bolsa, uniéndose así a una larga lista de conglomerados industriales que buscan aumentar la rentabilidad separándose en negocios más pequeños y enfocados.

El grupo industrial químico separará sus unidades de electrónica y agua mediante transacciones libres de impuestos, según dio a conocer este miércoles en un comunicado. Las operaciones restantes se centrarán en industrias como la biofarmacéutica y los dispositivos médicos, con productos como Tyvek y Kevlar.

El anuncio se suma a una serie de iconos empresariales como Johnson & Johnson, United Technologies, Danaher y General Electric que se han fragmentado durante los últimos años, en un intento de crear más valor para los accionistas.

Muchos conglomerados industriales tradicionales obtienen menos beneficios de sinergias como la agrupación de costos fijos, explicó Barry Cross, profesor y vicedecano de la Escuela de Negocios Smith de la Queen's University.

"Son conjuntos de piezas sueltas que ya no siempre tiene sentido mantener juntas", según el académico, quien trabajó en DuPont, pero no tiene ninguna relación actual con la empresa. La división "puede aportar más valor con equipos de dirección centrados y menos distracciones de unidades hermanas", afirmó.

Renuncia de Breen

El CEO de DuPont, Ed Breen, que volvió al cargo en 2020, dejará su puesto el 1 de junio, según informó la empresa. Mantendrá el puesto de presidente ejecutivo de la empresa resultante, mientras que la directora financiera, Lori Koch, asumirá la gerencia general.

La separación dará a cada nueva empresa "mayor flexibilidad para seguir sus propias estrategias de crecimiento, incluidas las fusiones y adquisiciones para mejorar la cartera", dijo Breen en el comunicado.

La escisión continúa la larga historia de DuPont en materia de acuerdos y reestructuración de carteras. Hace aproximadamente una década, la empresa acordó fusionarse con Dow Chemical y posteriormente escindió algunos negocios. DuPont también ha estado explorando desinversiones recientemente y el año pasado acordó vender una participación mayoritaria en Delrin por US$ 1.800 millones.

Una vez completada la última escisión, la empresa restante será la pieza más grande, responsable de unos US$ 6.600 millones de las ventas de DuPont en 2023. El negocio de electrónica que se escindirá tuvo unos ingresos de US$ 4 mil millones el año pasado, mientras que la unidad de agua representó US$ 1.500 millones, según DuPont.

Las acciones de DuPont subieron 5,3% en las operaciones extendidas a las 6:16 horas de Nueva York. Hasta el cierre del miércoles, las acciones habían ganado alrededor de un 2% este año, lo que da a la empresa un valor de mercado de unos US$ 33 mil millones.