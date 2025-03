177 empresas son las afectadas por falla de buque Maersk: desde exportadoras de fruta a SQM, Codelco y Arauco

Este retraso afectó la calidad de la carga, valorada en US$ 120 millones. Naviera busca que compensación no supere los US$ 16,3 millones más intereses.

Una firma afectada presentó un recurso para anular la constitución del fondo de limitación de responsabilidad, argumentando que Maersk busca reducir su compensación al elegir una jurisdicción más favorable a sus intereses.

El 13 de enero de 2025, el buque Saltoro de Maersk, que zarpó desde San Antonio el 27 de diciembre transportando contenedores con diversa mercancía -incluyendo cerezas, ciruelas, arándanos, minerales y otros bienes-, sufrió una falla en su motor y quedó varado en alta mar. La embarcación debía llegar al puerto de Nansha, China, el 19 de enero, pero recién arribó el 17 de febrero, 52 días después desde que embarcó.

Este retraso comprometió la calidad de la carga, cuyo valor comercial ascendía a US$ 120 millones. Ante esta situación, el 7 de marzo de 2025, Maersk inició un proceso para la constitución y distribución de un fondo de limitación de responsabilidad por un total de $ 15.213 millones (US$ 16,3 millones) más intereses, con el fin de compensar a las empresas afectadas por el incidente.

En el anuncio de la creación de este fondo, Maersk también reveló un listado de las empresas acreedoras que podrán acceder a las compensaciones. Aunque durante las últimas semanas el foco estuvo principalmente en las empresas exportadoras de fruta, que fueron las más perjudicadas, el listado también incluye a otras importantes firmas del país.

Frutícolas, mineras y forestales

Según un documento al cual tuvo acceso Diario Financiero, 177 empresas fueron afectadas por la falla del motor del buque Saltoro de Maersk, y la naviera considera compensarlas. En su mayoría, la deuda corresponde a distintos exportadores de frutas, tanto grandes como pequeñas y medianas empresas. En el listado figuran compañías como Garcés Fruit, Dole, Unifrutti, Verfrut, David del Curto y Hortifrut, entre otras.

Las cinco empresas más afectadas en términos monetarios son San Francisco Lo Garcés, a la que Maersk compensaría con US$ 2 millones; Copefrut, con un monto de US$ 1,3 millón; Exportadora Geofrut, con US$ 862 mil; Dole Chile, con US$ 819 mil; y Exportadora Rancagua, con US$ 695 mil.

A pesar de que el listado está dominado por empresas frutícolas, también incluye a las principales compañías mineras. En el documento aparecen Codelco, Albemarle, Escondida, SQM Salar, Anglo American y Quiborax.

En total, la naviera busca compensar a estas firmas con un total de US$ 1,2 millón, siendo Codelco la minera con el pago más cuantioso, de US$ 685 mil. Le sigue Minera Escondida con US$ 181 mil y SQM Salar, con US$ 164 mil.

El rubro forestal también se ve representado en el listado, con la inclusión de Celulosa Arauco (que recibiría US$ 35.720) y Cartulinas CMPC (cuya compensación ascendería a US$ 7.000). Además, aparecen otras empresas como Carozzi, Aceros Caribe y Grupo Empresarial Bramax.

Cabe precisar que estos montos corresponden a la propuesta de compensación de Maersk, pero según expertos, la deuda total sin la aplicación del fondo de limitación de responsabilidad sería considerablemente mayor.

Nueva complicación

Tal como adelantaron expertos en la materia, ya comenzaron a presentarse impugnaciones por parte de las empresas afectadas. Para constituir el fondo de limitación de responsabilidad, Maersk inició un proceso judicial en el Juzgado Civil de Valparaíso.

Durante este proceso, la empresa Valley Export, una de las afectadas y a la que Maersk pretende compensar con US$ 255 mil, presentó un recurso para anular “todo lo obrado por incompetencia absoluta del tribunal”. Además, interpuso un recurso de reposición contra la resolución del 7 de marzo de 2025 y un recurso de apelación para que se enmiende dicha resolución y se rechace la solicitud de constitución del fondo de limitación de responsabilidad por “no cumplir con los requisitos legales”.

¿La razón? Según Valley Export, Maersk intenta atribuir competencia a los tribunales civiles de Valparaíso sin fundamentos. La empresa argumentó que el incidente ocurrió en la Zona Económica Exclusiva de Micronesia y que los primeros puertos tras el incidente fueron en China y Hong Kong. Además, señalan que en el itinerario de la nave no se considera un puerto chileno, por lo que no habría jurisdicción en el país.

La empresa también acusa que Maersk está incurriendo en “forum shopping”, es decir, la elección estratégica de una jurisdicción más favorable para sus intereses. Y es que la legislación chilena permite limitar la responsabilidad a cerca de US$ 16 millones, mientras que en otros países, el límite sería cercano a US$ 58 millones. Panorama que, según Valley Export, habría motivado a la naviera a buscar un tribunal con un tope de compensación más bajo.