Astara sella el acuerdo para la compra de los negocios de Nissan en Chile y Perú, y será distribuidor oficial en ambos países

El acuerdo entre Nissan y Astara fue firmado en diciembre de 2025 y la operación está sujeta a la aprobación final de las autoridades de competencia correspondientes, proceso que se espera concluya durante los próximos meses.

Astara anunció el miércoles que concretó el acuerdo para la compra del negocio que desarrolla Nissan en Chile y Perú y será importador oficial de vehículos y repuestos de la japonesa para ambos países.





"Este acuerdo -sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes-, supondrá el inicio de una nueva etapa para la marca en estos mercados, y refuerza la relación comercial entre ambas compañías, apoyándose en la experiencia, el conocimiento local y las capacidades regionales desarrolladas por Astara", indicó. " La incorporación de Nissan al portafolio de Astara en Chile y Perú reforzará la posición del grupo como socio estratégico de un fabricante líder, al tiempo que ampliará su oferta a los clientes con una nueva gama de productos, competitiva y alineada con las demandas de movilidad.





