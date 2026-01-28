Click acá para ir directamente al contenido
Astara sella el acuerdo para la compra de los negocios de Nissan en Chile y Perú, y será distribuidor oficial en ambos países

El acuerdo entre Nissan y Astara fue firmado en diciembre de 2025 y la operación está sujeta a la aprobación final de las autoridades de competencia correspondientes, proceso que se espera concluya durante los próximos meses.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 28 de enero de 2026 a las 16:43 hrs.

