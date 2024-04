Boeing despide a la empresa de lobby que le ayudó a superar los accidentes del 737 Max

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Boeing Co., que fabrica aviones para presidentes y posee miles de millones en contratos gubernamentales, corre el riesgo de perder su incomparable influencia en Washington.

El miércoles, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado está planeando una audiencia sobre lo que llama una “cultura de seguridad rota” en el fabricante del Air Force One, los aviones de combate Super Hornet y los aviones comerciales en los que vuelan millones de personas cada año. Boeing ha estado enfrentando acusaciones de atajos y miopía después de una serie de problemas de seguridad, incluido un incidente del 5 de enero en el que un tapón de la puerta fue succionado de un Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines en pleno vuelo.

Se espera que el mayor escrutinio ponga a prueba una operación de lobby de Boeing que ha experimentado una serie de cambios. La compañía ha cortado su conexión con una de las firmas más poderosas de K Street, y algunos miembros veteranos del lobby se han ido para unirse a sus competidores. Una legisladora clave ha dicho que no aceptará donaciones de campaña de ejecutivos de Boeing.

En febrero, Boeing cortó lazos con Cornerstone Government Affairs, que lo ayudó a superar las secuelas de dos accidentes del 737 Max en 2018 y 2019 que mataron a 346 personas. Ziad “Z” Ojakli, el principal cabildero interno de Boeing, terminó la relación porque Cornerstone había contratado a un cliente, Sierra Space Corp., que había contratado al predecesor de Ojakli en Boeing, Tim Keating, según personas familiarizadas con el asunto.

Cornerstone no respondió a las solicitudes de comentarios. Boeing dijo que la rescisión fue amistosa.

El director ejecutivo Dave Calhoun destituyó a Keating, que había estado en Boeing durante más de 14 años, en 2021 y nombró a Ojakli, un ex cabildero de Ford Motor Co., como su sucesor. Se dice que la transición ha sido accidentada: Ojakli y muchos empleados que contrató todavía se están poniendo al día en el negocio aeroespacial, según personas familiarizadas con el asunto, y hasta ahora no han forjado vínculos con muchos legisladores que habían abogado por Boeing en el pasado.

"Boeing ha realizado cambios significativos en nuestro grupo de liderazgo desde 2019, y nuestro equipo de operaciones gubernamentales no es una excepción", dijo el portavoz de la compañía, Connor Greenwood. "Hemos agregado a la organización nuevos líderes con importante experiencia en transporte y seguridad, y se comunican de manera transparente con funcionarios gubernamentales y formuladores de políticas todos los días".

Recientes incidentes podrían impactar su liderazgo en la industria

Boeing fue celebrada durante mucho tiempo como un ícono industrial estadounidense, ganando una variedad de aliados en Washington. Sin embargo, sus recientes controversias podrían plantear riesgos para sus contratos de defensa, ralentizar sus operaciones comerciales y conducir a una supervisión gubernamental más estricta, según legisladores, personal del Congreso y cabilderos anteriores y actuales de las empresas.

La empresa gastó US$ 14,4 millones en cabildeo en 2023 y tiene más de 100 cabilderos y 17 empresas de asuntos gubernamentales en su nómina. Su comité de acción política es actualmente el segundo PAC corporativo más grande de EE. UU. según los ingresos, según datos de la Comisión Federal Electoral.

"Han tenido una enorme influencia en DC durante mucho, mucho tiempo", dijo Ed Pierson, un ex ingeniero de Boeing que dirige una fundación de seguridad de la aviación y que testificará en la audiencia del miércoles. “El mundo entero se pregunta en qué pueden confiar de Boeing. Nuestros legisladores finalmente están despertando. El escudo protector de Boeing ha resultado dañado”.

Más allá del Congreso, Boeing enfrenta fricciones en todo el gobierno estadounidense. La Administración Federal de Aviación, que durante décadas ha delegado a los empleados de Boeing la aprobación de algunos asuntos de seguridad en nombre de la agencia, la ha obligado a limitar la producción. Y el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación penal sobre el episodio del tapón de la puerta y está revisando si el incidente constituye una violación de un acuerdo que protege a Boeing de un proceso judicial relacionado con los accidentes anteriores.

Reorganización del lobby

Bradley Akubuiro, ex empleado de Boeing y actual consultor, dijo que sus cabilderos están tratando con “una empresa que ya se estaba recuperando de la primera serie de crisis” tras los accidentes del Max. Esos provocaron una inmovilización global del avión y desataron la furia bipartidista en el Capitolio, lo que ayudó a costarle el puesto al entonces director ejecutivo Dennis Muilenburg.

Cornerstone tuvo un papel clave en contener esa controversia, dijeron cuatro personas con conocimiento directo del asunto. Los cabilderos de Cornerstone, en particular el director Jim Richards, ayudaron a Boeing a organizar reuniones con todos los miembros del Congreso después de los accidentes, según dos de las personas. También ayudaron a asesorar a Muilenburg en su testimonio ante el Comité de Comercio del Senado, dijeron las personas, y persuadieron a los legisladores para que hicieran cambios en los proyectos de ley que ahorraron a Boeing millones de dólares.

Cornerstone es un gran bateador en Washington; recibió US$ 44 millones en 2023 de casi 300 clientes. A un evento organizado por la empresa en enero asistieron 32 demócratas del Senado, incluida la presidenta del Comité de Comercio, María Cantwell, según una persona familiarizada con el asunto. El estado de Washington, donde reside Cantwell, alberga varias de las instalaciones de fabricación más grandes de Boeing.

Ojakli se ha separado de muchos de los asesores anteriores de la compañía, incluida la firma de cabildeo republicano Ballard Partners, la firma bipartidista Roberti Global y la firma de consultoría de defensa Lamont Consulting Services LLC, según documentos divulgativos.

Además, 13 de los cabilderos internos de Boeing, aproximadamente la mitad del grupo, se han ido en los últimos cinco años. Algunos de los nombres más reconocibles se fueron al rival de defensa RTX Corp. después de la partida de Keating.

Para llenar los vacíos, Ojakli ha contratado a ex cabilderos automotrices, a un ex funcionario de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, a ex asesores del Senado y la Cámara de Representantes y al ex asesor general de la Guardia Nacional, pero pocas personas con experiencia en cabildeo del transporte aéreo.

La relativa falta de experiencia del grupo en políticas de aviación llegó a un punto crítico cuando Calhoun visitó el Capitolio en enero después del episodio de Alaska Airlines, según personas familiarizadas con las reuniones. Al principio, Ojakli y su equipo solo organizaron reuniones con legisladores selectos, dejando fuera a legisladores en comités clave.

Sin embargo, dos asistentes del Congreso rechazaron la idea de que el equipo de Boeing sea inexperto o poco comunicativo. Un asesor demócrata dijo que el problema de Boeing no es su enfoque de los asuntos gubernamentales, sino las preocupaciones de seguridad en torno a sus aviones. Otro asistente dijo que el equipo ha sido muy comunicativo desde el incidente del tapón de la puerta.

"Este es un momento de desafíos sin precedentes para la empresa", dijo John Scofield, consultor de Boeing que ha trabajado para la empresa durante 15 años. "Cada vez que una empresa atraviesa un momento difícil, se enfrentará a competidores y consultores desplazados". Scofield dijo que el equipo de lobby de Boeing es "el mejor de su clase" y "un grupo de profesionales".

Ruptura de la comunicación

Los legisladores se han quejado en privado de que se han sentido irrespetados por lo que consideran comunicaciones a veces escasas y evasivas de Boeing. Algunos se sintieron sorprendidos cuando la compañía dijo el mes pasado que su presidente y jefe de aviación comercial dimitiría de inmediato y que Calhoun se marcharía a finales de año.

Boeing no informó a ninguna oficina del Congreso sobre la salida prevista de Calhoun antes de que fuera anunciada, lo que algunos legisladores vieron como un desaire, según dos personas familiarizadas con el asunto. Boeing dijo que tiene prohibido legalmente compartir información importante antes de que se divulgue públicamente.

Boeing dijo que se comunicó con las 535 oficinas del Congreso dos veces y que realizó rondas adicionales de comunicación con el Comité de Comercio del Senado, el Comité de Transporte de la Cámara de Representantes y otras oficinas clave desde el 5 de enero. Calhoun ha tenido llamadas y reuniones con legisladores regularmente, el dijo la empresa. El ingeniero jefe de aviones comerciales de Boeing también se reunió con legisladores.

La empresa todavía tiene influencia sobre importantes legisladores. El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, cuyo estado alberga una importante instalación de ensamblaje de aviones Boeing, dijo que el equipo de relaciones gubernamentales de la compañía ha sido "franco cuando se trata de comunicar los cambios que se requieren".

Sin embargo, otros políticos mantienen a la empresa a distancia. La campaña de Cantwell reembolsó al menos a dos ejecutivos de Boeing las donaciones que hicieron en una recaudación de fondos en diciembre: US$ 500 de Elizabeth Lund, vicepresidenta senior de calidad de Boeing Commercial Airplanes, y US$ 250 de Bill McSherry, vicepresidente de operaciones de gobiernos estatales y locales de Boeing.

"Dado el mayor escrutinio de las actividades de Boeing por parte del Comité de Comercio del Senado, la campaña de Cantwell 2024 no aceptará ninguna contribución del liderazgo de Boeing", dijo la campaña en un comunicado.