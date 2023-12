Cabify por reglamento que regulará plataformas: “Hay una visión miope, este no es un tema sectorial, es una política pública”

Hasta el 19 de enero el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) tiene tiempo para diseñar el reglamento que regulará a las plataformas de transporte tipo Cabify, pues vence el plazo de nueve meses desde que se aprobó la Ley Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT).

Sin embargo, las compañías están desilusionadas de cómo ha sido el proceso, porque hasta el momento el borrador -indican- les propina un golpe a sus operaciones e impacta los avances logrados con otras regulaciones, como la Ley Laboral.

De hecho, la compañía española tiene varios proyectos en el congelador: “El borrador nos genera tal incertidumbre que, por ejemplo, teníamos este año planes de electrificación, pero están en pausa porque no hay ninguna garantía de ir hacia adelante con proyectos de descarbonización. Todo lo contrario, exigen cosas absurdas desde el punto de vista ambiental”, expresó el country manager de Cabify, Álvaro Pásquez.

“El ministro salió hace unos días diciendo que somos ilegales. ¿Por qué la autoridad sale haciendo un llamado de que algo es ilegal?. No hay ninguna ley en Chile que acoge esa tesis. Me parece que es desafortunado y nada más alejado de la realidad”.

Críticas al ministro

El ejecutivo explicó que el MTT ha armado el texto bajo un escenario de polarización que ya no existe. “Nos acercamos al ministro y su discurso es nuevamente polarizador. Vuelve a hablar en tono de guerra, pero ese contexto está superado”,sostuvo Pásquez.

Contó que en el marco de la fusión de su compañía con Easy Taxy en 2019, el 70% de los taxistas -de un universo de 25 mil en la Región Metropolitana- funcionaban en su aplicación. Ahora, la cifra se incrementó en los últimos cinco años.

“Hay una visión miope, este no es un tema sectorial, es una política pública. Actualmente, la sociedad tiene problemas multidimensionales, por eso necesitamos coherencia y transversalidad para romper con el discurso noventero con el que venimos trabajando los últimos siete años. Somos aliados, porque somos un servicio esencial y sensible de cara a la población”, explicó.

A ojos de Cabify, el ministerio está enfrascado en una “lucha sectorial” que impacta a las operaciones de la industria, pero también a otras políticas públicas de carteras como Economía, Hacienda, Trabajo, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Energía y la Mujer.

“Son 100 mil colaboradores que se verán impactados por el borrador si continúa tal y como está. Después de mucho tiempo de conversaciones con el Ministerio del Trabajo logramos dar estabilidad a los trabajadores independientes. Todavía tenemos mucho por profundizar, pero el avance logrado se puede ir a la basura”, dijo Pásquez.

Una de las razones de las desconfianzas de Cabify es por el manejo que ha tenido el titular del MTT, Juan Carlos Muñoz.

“El ministro salió hace unos días diciendo que somos ilegales. ¿Por qué la autoridad sale haciendo un llamado así? No hay ninguna ley en Chile que acoge esa tesis. Me parece que es desafortunado y nada más alejado de la realidad”, dijo.

Preocupación de los inversionistas

El texto en redacción tiene una estructura en que se pide abundante información a las plataformas sobre sus formas de operación. Incluso, bases de datos, elemento que Cabify desde España encendió las alertas.

“El reglamento se está excediendo respecto a las solicitudes de información a las plataformas. Pone en riesgo la propiedad intelectual de Cabify. Esto afecta a la imagen de Chile como un país atractivo y seguro para invertir”, aseveró Pásquez.

Junto con la anterior, alertó los efectos en libre competencia del reglamento. A través del borrador, “el Estado está garantizando cuotas de mercado a empresas americanas y chinas en desmedro de las europeas”, dijo Páquez, refiriéndose a sus competidores Uber y DiDi, ya que las plataformas quedarán congeladas con sus participación en todo Chile, lo que restringe a Cabify de entrar en nuevas regiones y expandirse en la Región Metropolitana.

“No tenemos la presencia que tienen otros competidores, pero está en nuestros planes seguir expandiéndonos en Chile. El día de mañana, con un registro congelado de conductores ¿cómo nos expandimos? Ese reglamento no lo soluciona, teniendo la oportunidad de arreglar lo que quedó en la Ley”, apuntó.

Empresa denuncia que aún hay sanciones por operar

Pásquez explicó que pese a que desde 2014 existe un sentencia judicial que aclara que las plataformas no son “ilegales”, sino que “no reguladas”, y con la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte aprobada desde marzo de 2023, todavía en las fiscalizaciones les quitan los automóviles a los socios conductores. “Hay una interpretación por prejuicio o exceso de interpretación del fiscalizador, de poner la multa. El problema es que el proceso de apelar es mucho más costoso, lo que genera un incentivo perverso. Si nosotros apeláramos todas esas fiscalizaciones saldríamos ganando porque los antecedentes jurídicos nos dan la razón”, explicó Pásquez. A ojos del ejecutivo, esta “dualidad” ha sido reforzada por las autoridades, pero no está amparada bajo parámetros legales. “La Constitución dice que toda actividad que no esté prohibida no es ilegal. Necesitamos con urgencia el reglamento porque solo así la Ley EAT podría ser publicada oficialmente y despegar esta dualidad que se generó y que todavía nos afecta, pese a contar con una regulación”, comentó.