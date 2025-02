Corte rechaza dos reclamos de ilegalidad de operador de casinos en contra de SCJ

Un duro revés sufrió este lunes la empresa operadora de casinos Corporación Meier, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara los dos reclamos en contra de la la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) y respaldara el actuar del ente regulador al adjudicar el permiso de operación del casino de Talca a Dreams en 2023.

Fue en 2023 y 2024 cuando Corporación Meier -que actualmente opera el casino de Talca- interpuso dos reclamos de ilegalidad en contra de la SCJ por otorgarle la única licencia que tenía a la sociedad Ríos Claros, perteneciente a Dreams.

Ambas compañías fueran las únicas en participar de dicha licitación. No obstante -a juicio de la Corporación Meier- la postulación de Dreams presentaba distintos defectos o ilegalidades, que debió haber implicado que la SCJ los excluyera del concurso. La primera reclamación presentada por Meier denunciaba que “el inmueble no es apto legal y técnicamente para instalar y operar un casino”, alegando que que sólo se podría destinar al uso de exposición agrícola, industrial y ganadero y que adicionalmente era inundable.

En su segundo reclamo acusaban a la SCJ de cometer una ilegalidad al inhibirse de conocer el recurso de revisión extraordinario, el cual -a juicio de Corporación Meier- “dio cuenta de una serie de antecedentes que el Consejo Resolutivo de la Superintendencia no tuvo en consideración al momento de adjudicar el permiso de operación a Sociedad Ríos Claro”.

Con ambas sentencias de la Corte de Santiago, Corporación Meier vio frustrados dos de sus intentos para que la SCJ revocara el permiso de operación concedido a la sociedad de Dreams para construir un casino en el terreno de la Ex Fital. Ante esta situación, el gerente de asuntos corporativos del Casino de Talca, Jorge Luis Huguet, sostuvo que esto “deja en claro que el casino no puede operar sin los permisos sectoriales y que, si no cumple, se ejecutarán las boletas de garantía. Esto no es una victoria para Dreams, es un recordatorio de que aún no tienen vía libre para construir sobre un humedal sin cumplir con las normativas ambientales y sectoriales”.