Exportadora Santa Cruz solicita una nueva reorganización en 12 meses: pasivos superan los $ 55 mil millones

La empresa Exportadora Santa Cruz, una de las principales compañías de envío de fruta del país, solicitó a la justicia la apertura de un nuevo proceso de reorganización financiera.

Según informó la sociedad -ligada a Guillermo Correa y Jorge Covarrubias- sus pasivos superan los $ 55.344 millones y sus principales acreedores son Scotiabank Chile, BCI y Penta Financiero.

Esta es la segunda solicitud de reorganización que presenta la compañía en 12 meses. A fines de 2022, inició un proceso que fue aprobado en abril de este año. En esa ocasión, apuntó a los efectos de una serie de situaciones externas asociadas al Covid y el incendio de una de sus plantas de procesamiento de fruta a finales del año 2021.

En julio de este año, el interventor Patricio Jamarne emitió un informe que fue presentado ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y a los acreedores de la sociedad.

“A la fecha la empresa deudora se encuentra intervenida, no obstante, ésta no ha tenido los ingresos presupuestados, y no ha sido capaz de generar los flujos de caja suficientes para dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Reorganización Concursal”, dijo el interventor.