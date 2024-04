FNE recomienda medidas para reconocer a plataformas digitales y alojamientos no tradicionales dentro del marco jurídico de hospedaje

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó este jueves el Informe Final de su Estudio sobre el Mercado del Hospedaje, en el cual recomendó implementar nueve medidas regulatorias, mediante la actualización y simplificación de la normativa que rige al sector, para así fortalecer la competencia y fomentar el desarrollo de esta actividad.

Según detalló la FNE, las propuestas formuladas por la entidad responden a tres objetivos específicos: reconocer a las plataformas digitales y alojamientos no tradicionales dentro del marco jurídico, generar un nuevo marco regulatorio equitativo entre los distintos tipos de hospedajes y facilitar la entrada de nuevos operadores al mercado.

Junto con ello, el informe de la Fiscalía recomendó evaluar el inicio de una investigación por eventuales infracciones al Decreto Ley N°211 de 1973, “relacionadas con la aplicación de cláusulas de nación más favorecida o paridad de precios en los contratos celebrados entre plataformas digitales de reservas de hospedajes y alojamientos turísticos, investigación que ya se encuentra en desarrollo”, detalló la entidad.

De implementarse las recomendaciones, la FNE explicó que las plataformas y los alojamientos de corta estadía serían reconocidos en la legislación nacional, ya que deberán registrarse ante el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

Por otra parte, la entidad propuso la creación de un nuevo marco regulatorio diseñado para "asegurar un entorno de competencia equilibrado con respecto a los hospedajes tradicionales". Esto implica, señaló la FNE, también modificar el régimen tributario aplicable a este mercado, para que sea equitativo para los diversos actores del sector.

“La actualización normativa que estamos recomendando potenciará la dinámica competitiva en el mercado del hospedaje, porque apunta a formalizar la operación de alojamientos no tradicionales y de plataformas online, simplificando el proceso de ingreso de nuevos operadores y fomentando una mayor diversidad de opciones y precios más competitivos para los consumidores” señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.

Las razones del informe

Cabe destacar que las razones detrás de este informe nacieron luego de un levantamiento de datos que realizó la FNE.

Según enfatizó la entidad, durante el año 2022 operaron en Chile cerca de 11.540 alojamientos tradicionales, incluyendo hoteles, hostales y cabañas, entre otros, los cuales obtuvieron ingresos por US$ 2.815 millones. Mientras tanto, en el segmento no tradicional, donde se sitúan los arriendos de corta estadía, más de 40 mil alojamientos tuvieron ventas que superaron los US$ 337 millones.

En relación a las plataformas digitales, la FNE constató que, en el mismo lapso, habrían operado en Chile más de 44, las que intermediaron reservas por más de US$ 1.456 millones, monto que implicó ingresos de más de US$ 216 millones para estos agentes económicos.

Ante este escenario, la FNE decidió realizar una serie de recomendaciones, las cuales responden al diagnóstico efectuado al término del estudio, el cual identificó una serie de elementos de la normativa que actúan como obstáculos para la entrada de nuevos actores y su formalización en el mercado.

Uno de los puntos que destaca el informe es el crecimiento exponencial registrado por los alojamientos de corta estadía, explicando el cómo este fenómeno ha impactado la competencia con los alojamientos tradicionales, "afectando la concentración del mercado, la dinámica de entrada y salida de hospedajes y la evolución de los precios".

Pero eso no es todo. El informe además analiza cómo las sugerencias de precios algorítmicos afectan los precios en el mercado de alojamientos, concluyendo que, en este mercado y período específicos, no se observaron efectos negativos en la competencia.

A juicio de la FNE, una de las contribuciones más importantes del estudio es el análisis de las prácticas que utilzan las plataformas, especialmente el uso de cláusulas de paridad o nación más favorecida en sus contratos.

Respecto de éstas, la entidad concluyó que su uso sería una práctica extendida en este segmento del mercado, que tendría la aptitud de generar riesgos o efectos anticompetitivos, por lo que se dio inicio a la investigación por eventuales infracciones anticompetitivas.

"Como FNE tenemos el compromiso de monitorear todo tipo de mercados, en especial aquellos que han experimentado transformaciones significativas debido a la innovación tecnológica”, concluyó el Fiscal.