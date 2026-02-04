Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Gerente de Concha y Toro en Europa pone fichas en vinos blancos y rosados: "No todos los segmentos de la industria están en declive"

Según explicó Simon Doyle, la bodega ya cuenta con una fuerte presencia en la categoría de vinos blancos, por lo que la adquisición de la francesa Mirabeau apunta a ganar relevancia en el área de vinos rosé.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Miércoles 4 de febrero de 2026 a las 18:10 hrs.

CONCHATORO Viña Concha y Toro adquisiciones y fusiones Laura Guzmán
<p>Gerente de Concha y Toro en Europa pone fichas en vinos blancos y rosados: "No todos los segmentos de la industria están en declive"</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Presidente Boric sale al paso por los dichos del futuro ministro Arrau: “La cinta no es una foto para la autoridad"
2
Empresas

Histórica fábrica arrocera de Tucapel será reconvertida en el primer centro comercial de la ciudad de San Carlos
3
Empresas

A un año del buque de Maersk varado con cerezas: la cruzada legal de 25 exportadores que exigen indemnización a la naviera
4
Mercados

Bolsa chilena cierra con fuerte caída arrastrada por SQM y Latam una sesión de masivas tomas de ganancias en Latinoamérica
5
Regiones

Corte Suprema cierra litigio ambiental y ratifica fallo favorable a Collahuasi
6
Mercados

Cuatro de los cinco multifondos de AFP registran ganancias en el primer mes del año
7
Empresas

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos
8
Empresas

Tras revés judicial en Chile, china Tianqi Lithium anuncia recorte en su participación en SQM y abre la puerta a salida total de la compañía
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete