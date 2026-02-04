Gerente de Concha y Toro en Europa pone fichas en vinos blancos y rosados: "No todos los segmentos de la industria están en declive"

Según explicó Simon Doyle, la bodega ya cuenta con una fuerte presencia en la categoría de vinos blancos, por lo que la adquisición de la francesa Mirabeau apunta a ganar relevancia en el área de vinos rosé.

Este martes Viña Concha y Toro anunció la adquisición de Maison Mirabeau, marca de vinos rosé originaria de la región francesa de la Provence, en la Costa Azul.

Según relata el gerente general de VCT Europe -filial de la bodega chilena en el viejo continente-, Simon Doyle, la compra de la viña francesa comenzó a gestarse en 2024, luego de que el ejecutivo conociera a Stephen Cronk, fundador y CEO de Mirabeau, en el marco de conversaciones vinculadas a su fundación de viticultura regenerativa, lo que les dio la oportunidad de “conocernos y explorar valores compartidos”.

Además de ese primer acercamiento, Doyle recuerda que por ese entonces ya venían siguiendo desde hacía un tiempo el desempeño de Mirabeau en el mercado del Reino Unido.

“A medida que nuestras conversaciones evolucionaban, quedó claro que existía una alineación estratégica, y las discusiones más específicas comenzaron hace unos meses”, dice Doyle.

- ¿Qué vieron en Mirabeau?

- Su posición como una marca líder de la Provence en una categoría que resuena fuertemente entre los consumidores en mercados clave. El rosé de la Provence se ha convertido en una referencia global para el rosé premium, y Mirabeau es una marca establecida y creíble que encaja naturalmente en nuestro portafolio (...) El rosé francés juega un papel central en el mercado británico, y Mirabeau ha construido una visión de marca clara y una trayectoria de crecimiento comprobada en una categoría en expansión. Esa combinación de origen, fortaleza de marca y dinamismo de mercado la convirtió en la opción ideal.

- ¿Por qué decidieron apostar por un rosé premium?

- Como ha señalado Eduardo Guilisasti (CEO de Concha y Toro), en un momento en que la industria del vino enfrenta desafíos significativos, esta decisión reafirma el compromiso de la bodega con el sector a largo plazo. Mirabeau es un complemento sólido para nuestro portafolio, con sinergias claras.

No todos los segmentos de la industria están en declive. La demanda global de vinos blancos y rosados continúa mostrando resiliencia, especialmente en las categorías premium. La compañía ya tiene una oferta sólida con marcas como Casillero del Diablo, Diablo, Trivento o Amelia para vinos blancos, y Mirabeau fortalece aún más nuestra capacidad para jugar un rol más relevante y creíble en la categoría rosé.

- ¿Seguirán buscando otras oportunidades en Europa?

- Con esta adquisición, Viña Concha y Toro ha fortalecido su portafolio de manera muy focalizada. Como Viña Concha y Toro ha declarado públicamente, seguimos abiertos a oportunidades donde exista una clara alineación estratégica, pero hoy nuestro foco está en integrar con éxito Mirabeau y continuar desarrollando nuestras marcas existentes en Europa.

El impacto

Hace algunos meses, Doyle explicó a este medio que el objetivo de largo plazo de la compañía en Europa apuntaba a seguir fortaleciendo su presencia en el viejo continente, que al tercer trimestre de 2025 representó el 45,1% de las ventas de vino del grupo.

En esa línea, uno de los focos estratégicos era continuar ampliando su alcance en la región, con el objetivo de llegar a distintos mercados del continente. A ello se suma la intención de Viña Concha y Toro de profundizar su estrategia de premiumización en Europa.

- ¿Cómo impactará esto en las ventas del grupo?

- Mirabeau suma una marca fuerte de rosé premium a nuestro portafolio europeo, lo que mejora nuestra oferta general y relevancia en el mercado. Para un negocio basado en marcas como el nuestro, expandir el portafolio con líderes en sus categorías nos permite generar más valor para nuestros socios y construir alianzas más sólidas y de largo plazo con clientes, distribuidores y minoristas. Esto nos posiciona bien para impulsar un crecimiento sostenible en Europa.

- ¿Esto abre la puerta para que Concha y Toro llegue a nuevos mercados a través de la red de Mirabeau?

- Sí, las sólidas conexiones de Mirabeau en el canal premium on-trade abren oportunidades para llegar a nuevos consumidores, especialmente para nuestras marcas de gama más alta. Mirabeau ya opera con éxito en mercados como el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Australia, y cuando tiene sentido estratégico, podemos complementar eso con nuestra red de distribución más amplia, incluso en mercados como los países nórdicos.